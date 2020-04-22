«الشيوخ الأميركي» يقر حزمة مساعدات طارئة للشركات الصغيرة لمواجهة تداعيات «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أبريل 2020, 12:18 صباحا
مقر مجلس الشيوخ الأميركي. (أرشيفية: الإنترنت)

أقر مجلس الشيوخ الأميركي، مساء الثلاثاء، حزمة مساعدات طارئة جديدة بقيمة 480 مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة المتضرّرة بشدة من وباء «كوفيد-19»، وتمويل المستشفيات التي تعاني بسبب الوباء وتكثيف الفحوصات المخبرية لكشف المصابين بفيروس «كورونا المستجد».

والخطة الجديدة التي حازت على دعم من الحزبين، وتأييد الرئيس دونالد ترامب تنص على تخصيص 320 مليار دولار لتوفير قروض مدعومة للشركات التي توظف أقل من 500 شخص، و75 مليار دولار لمساعدة المستشفيات، و25 مليار دولار لتمويل الفحوصات المخبرية لفيروس «كورونا»، و60 مليار دولار لتوفير قروض مدعومة لقطاعات اقتصادية أخرى متضررة بشدة من الوباء ولا سيما الزراعة، حسب وكالة «فرانس برس».

وبعدما أقرها مجلس الشيوخ، تتجّه الخطة الآن إلى مجلس النواب، الذي يتوقّع أن يصوت عليها في وقت لاحق من هذا الأسبوع كي يوقعها الرئيس ترامب وينشرها.

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