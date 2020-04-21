الفحوصات الطبية تثيب خلو الرئيس الأفغاني من «كورونا» عقب تسجيل عدوى في القصر

الرئيس الأفغاني أشرف غني في كابل، 1 مارس 2020. (أ ف ب)

أكدت الفحوص التي أُجريت للرئيس الأفغاني أشرف غني عدم إصابته بفيروس «كورونا المستجد»، حسبما صرح مسؤول الثلاثاء، وذلك بعد أيام على تسرب أنباء عن عدوى بين أفراد فريقه.

وقال الناطق باسم غني، صديق صديقي، على «تويتر»: «الرئيس بصحة جيدة ويقود الجهود الحكومية على كل الأصعدة. تم اتخاذ كافة التدابير الوقائية لضمان سلامة وصحة بيئة العمل حوله». وخضع غني وزوجته لفحوص و«جاءت نتيجتهما سلبية»، وفق الناطق، بحسب «فرانس برس».

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وأُصيب نحو 20 من موظفي القصر الرئاسي في كابل و12 آخرون في مكتب مجاور بالفيروس، حسبما أكد مسؤولون لوكالة «فرانس برس» السبت.

وأظهرت صور رسمية حديثة غني البالغ 70 عامًا، واضعًا كمامة وقفازين. ويعقد غالبية الأحيان اجتماعات على الإنترنت مع المسؤولين. لكن غني ظهر الثلاثاء على التلفزيون بصحة جيدة وحض المواطنين على التعامل مع الفيروس بجدية.

وقال: «فيروس كورونا المستجد فاجأ الجميع، لكننا منذ البداية تعاملنا مع هذا الفيروس بجدية، وبفضل الله فإن أعداد الوفيات في بلدنا أقل من سواها في بلدان أخرى».

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وفي باكستان المجاورة سيخضع رئيس الوزراء عمران خان لفحص «كوفيد-19»، وفق ما أعلن طبيبه. وتواجه باكستان وأفغانستان، حيث المصافحة والتجمعات العائلية من قواعد السلوك، صعوبة في إقناع المواطنين بتطبيق التباعد الاجتماعي.

سجلت باكستان حتى الآن 192 وفاة على الأقل بالفيروس، فيما سجلت أفغانستان 36 وفاة. لكن كثيرين يعتقدون بأن الأعداد المنخفضة سببها إجراء الفحوص على نطاق محدود.