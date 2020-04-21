مستشار الأمن القومي الأميركي: لا نعلم الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أبريل 2020, 05:24 مساء
للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون عند صعوده إلى القطار متوجها إلى فيتنام، 23 فبراير 2019. (فرانس برس)

قال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تعلم حالة الزعيم الكوري الشمالي كيم كونج أون وستنتظر ما تكشف عنه الأحداث وذلك في أعقاب تقارير عن مرض كيم وخضوعه لإجراء طبي متعلق بالقلب والأوعية الدموية.

معلومات عن خطورة الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية

وفي رده على سؤال بشأن هوية الخليفة السياسي في كوريا الشمالية قال أوبراين في لقطة مسجلة أذاعتها شبكة «سي.إن.إن» التلفزيونية «الافتراض الأساسي يشير إلى أنه قد يكون أحد أفراد العائلة. لكن مرة أخرى، من السابق لأوانه الحديث عن هذا لأننا لا نعلم حالة رئيس الحزب الحاكم كيم وسننتظر لنرى كيف تسير الأمور»، وفق «رويترز».

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