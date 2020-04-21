اليونان تفرض الحجر على فندق يضم مهاجرين مصابين بـ«كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أبريل 2020, 04:22 مساء
شرطيون يونانيون يقومون بدوريات في أثينا ، 9 أبريل 2020. (أ ف ب)

أثار العدد الكبير من المهاجرين الذين تبين أنهم مصابون بفيروس «كورونا المستجد» في فندق في جزر البيلوبونيز (جنوب) يستقبل 470 طالب لجوء، قلق السلطات اليونانية الثلاثاء.

وأعلن يوسف مرتيرس، مساعد رئيس بلدية مدينة أرميونيدا أن 150 من المقيمين الـ470 في فندق في كرانيدي على بعد 166 كلم جنوب أثينا، تأكدت إصابتهم بوباء «كوفيد-19»، وفق «فرانس برس».

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وقال لتلفزيون «اي أر تي» إن «الشرطة تحرس الفندق ولا يسمح لأحد بالخروج منه». والإثنين تم تعقيم المبنى وأُخضع المقيمون فيه للفحوص بعد أن تأكدت إصابة صومالية حامل بالوباء بعد إجراء فحص لها في المستشفى.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة، المسؤولة عن الفندق، أن «مترجمين وأطباء نفسيين وأخصائيين اجتماعيين ومستشارين قانونيين على اتصال مستمر بالمعنيين لمساعدتهم في هذه الظروف الصعبة».

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وذكرت وزارة الهجرة أن الصومالية (28 عامًا): «عُـزلت في غرفتها» وتم عزل الفندق بكامله. وتابعت الوزارة أن موظفًا تبينت أيضًا إصابته بالوباء علمًا بأنه غائب منذ 12 يومًا.

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