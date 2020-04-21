ترامب يعتزم تعليق الهجرة إلى أميركا بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أبريل 2020, 09:10 صباحا
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيوقع أمرا تنفيذيا لتعليق الهجرة موقتا إلى الولايات المتحدة بقصد حماية وظائف المواطنين الأميركيين في ظل التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر أمس الإثنين إنه في ضوء هجوم العدو الخفي، وفي ظلّ الحاجة إلى حماية وظائف المواطنين الأميركيين، سيوقع أمر تنفيذي لتعليق الهجرة موقتا إلى الولايات المتحدة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ويعتزم ترامب القيام بهذه الخطوة رغم أن تداعيات الفيروس خلفت إلى اليوم 22 مليون عاطل عن العمل في الولايات المتحدة.

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ووصف الرئيس الأميركي الوباء بالعدو الخفي، بعدما حصد أرواح أكثر من 42 ألف شخص في الولايات المتحدة، من أصل أكثر من 766 ألف مصاب، ولم تقدم تغريدة ترامب مزيدا من التفاصيل بشأن ما سينجم عن هذا الإجراء ولا متى وكيف سينفذ.

وكان ترامب فرض في يناير حظرا على السفر من الصين إلى الولايات المتّحدة للحد من تفشي الوباء في بلاده، في خطوة لم ينفكّ مذاك يشيد بها، ولاحقاً فرض في منتصف مارس، للغاية عينها، قيودا على السفر من غالبية الدول الأوروبية إلى الولايات المتحدة.

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