قرار أممي يطالب بإتاحة اللقاحات المستقبلية لـ«كورونا» بصورة «عادلة»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أبريل 2020, 08:22 صباحا
راية الأمم المتحدة أمام مقرها في نيويورك،23 سبتمبر 2019، (ا ف ب)

تبنت الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة بإجماع أعضائها الـ193 قرارا يطالب بإتاحة الوصول العادل إلى اللقاحات المستقبلية لوباء فيروس كورونا المستجد، ويؤكد على الدور القيادي الحاسم لمنظمة الصحّة العالمية، التي واجهت في الآونة الأخيرة هجوماً غير مسبوق من الولايات المتحدة.

والقرار الذي تقدّمت به المكسيك ودعمته الولايات المتحدة يتمحور حول الاستجابة الصحيّة للفيروس، ويدعو إلى تعزيز التعاون العلمي الدولي لمكافحته وتكثيف التنسيق، بما في ذلك مع القطاع الخاص، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

اقرأ أيضا: «الصحة العالمية»: «لم نخفِ شيئا عن الولايات المتحدة» فيما يتصل بـ«كوفيد-19»

وتأتي هذه المطالبة بتمكين دول العالم أجمع من الحصول على لقاح للوباء الفتاك، في وقت تخوض فيه العديد من الشركات المصنّعة للأدوية ومختبرات الأبحاث سباقا مع الزمن للعثور على لقاح ناجع، مع ما يرتب عليها مثل هذا التحدّي من عبء مالي كبير.

ويدعو القرار الأمين العام للأمم المتحدة إلى التأكد من أنّ الموارد المخصّصة تضمن الوصول العادل والشفّاف والمنصف والكفء والفعّال في الوقت المناسب إلى الأدوات الوقائية والاختبارات المخبرية والأدوية واللقاحات المستقبلية. ويشدّد القرار على أهمية أن يكون كلّ ما سلف متاحا لجميع المحتاجين إليه، لا سيّما البلدان النامية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«هاليبورتون» الأميركية تعلن خسارتها مليار دولار بسبب هبوط أسعار النفط
اقتصاد
«الصحة العالمية»: «لم نخفِ شيئا عن الولايات المتحدة» فيما يتصل بـ«كوفيد-19»
دولى
«الصحة السعودية» توضح سبب ارتفاع الإصابات اليومية بـ«كورونا» وتتوقع الزيادة
عربى
عالمة اجتماع: أزمة «كورونا» ستملي «أخلاقيات» جديدة في العالم
ثقافة وفن
زيادة قياسية في عدد المصابين بفيروس «كورونا» في سنغافورة
دولى
مقتل 16 شخصا في أسوأ عملية مسلحة تاريخيا في كندا
دولى
رمضان في زمن «كورونا».. مساجد مغلقة وعبادات في الحظر والزيارات والولائم شبه ...
عربى
نحو ألفي وفاة بـ«كورونا» في أميركا خلال يوم.. وحكام ولايات ينتقدون «خطة ترامب»
دولى
دول أوروبية تخفف قيود عزل «كورونا».. و«الصحة العالمية» تحذر
دولى
«يوفنتوس» يخطط للم شمل زيدان وكريستيانو على انقاض «ريال مدريد»
رياضة عالمية
ترامب يدعو إلى تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في رمضان أسوة بـ«الفصح»
دولى
الدولار يواصل الارتفاع في السوق الموازية
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بسكويت العشر دقائق