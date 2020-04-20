إيران: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس «كورونا» إلى 5209 شخص

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 أبريل 2020, 02:59 مساء
مستشفى عزل صحي في إيران. (أ ف ب)

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الإثنين، تسجيل 91 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الكلي للمتوفين إلى 5209 أشخاص، ووصفت الوزارة حالة 3389 مصابًا بالحرجة.

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وقالت الوزارة إن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 83505 مصابين بعد تسجيل 1294إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بحسب «روسيا اليوم».

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وبحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة ارتفع عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 59273 شخصا. وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت 353012 فحص تشخيص كورونا حتى اليوم.

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