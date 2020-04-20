مقاتلة روسية تعترض طائرة أميركية بالقرب من قاعدة حميميم بسورية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 أبريل 2020, 02:45 مساء
مقاتلات سورية تهبط في قاعدة حميميم بسورية. (أرشيفية: أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، أن مقاتلة تابعة لها أقلعت من قاعدة حميميم في سورية لاعتراض هدف جوي كان يتجه نحو القاعدة، وتبين أنه طائرة تابعة للقوات الأميركية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الرادارات الروسية التي تشرف على مراقبة المجال الجوي فوق المياه المحايدة للبحر المتوسط كشفت هدفا جويا كان يحلق باتجاه منشآت عسكرية روسية في سورية، وفق وكالة «نوفوستي» الروسية.

وأضافت أنه لتحديد هوية الهدف أقلعت مقاتلة تابعة لسلاح الجو الروسي من قاعدة حميميم في سوريا، وقد تمكن الطيار الروسي من تحديد رقم الطائرة التي تبين أنها أميركية ورافقها حتى خروجها من المنطقة.

وأكدت وزارة الدفاع أن جميع الرحلات الجوية للقوات الجوفضائية الروسية تجري وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة.

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