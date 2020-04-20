وزير خارجية فرنسا: فيروس كورونا يفاقم الانقسامات العالمية لا سيما بين بكين وواشنطن

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 أبريل 2020, 01:59 مساء
وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان خلال جلسة للبرلمان في باريس، 1 أكتوبر 2019 (فرانس برس)

قال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، إن فيروس كورونا المستجد يفاقم الانقسامات العالمية، والخصومة الصينية الأميركية «ويُضعف في نهاية المطاف التعددية الدولية».

وأوضح في مقابلة مع صحيفة «لوموند» نُشرت اليوم الاثنين: «أخشى أن يصبح عالم ما بعد (الوباء) مشابهاً كثيراً لعالم ما قبله، لكن أسوأ، ويبدو لي أننا نشهد تفاقم الانقسامات التي تقوّض النظام العالمي منذ سنوات. الوباء يمثّل استمرارية الصراع بين القوى من خلال وسائل أخرى»، حسب وكالة «فرانس برس».

تعليق المساهمة الأميركية في منظمة الصحة العالمية
كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن تعليق المساهمة المالية الأميركية في منظمة الصحة العالمية التي يتّهمها بأنها منحازة إلى الصين، بؤرة انتشار فيروس كورونا.

وتابع لودريان: الصراع (بين القوى) هو تنظيم علاقات القوة الذي كنا نشهده قبل (الأزمة الصحية) مع تفاقم الخصومة الصينية الأميركية.

ويتّهم رئيس الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضرراً بالوباء في العالم، الصين حيث ظهر المرض لأول مرة، بأنها أخفت خطورة الفيروس والعدد الحقيقي لضحاياه.

هجوم واشنطن على بكين في عدة جبهات
وتتكرر التوترات الدبلوماسية بين البلدين منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض مطلع العام 2017.

وتهاجم واشنطن بكين على عدة جبهات أخرى من التنديد بتوسعها العسكري في بحر الصين الجنوبي إلى الاتهامات بتجسس صناعي؛ غير أن القوتين توصلتا في يناير إلى اتفاق تجاري على شكل هدنة في حربهما المتمثلة بفرض رسوم جمركية متبادلة.

وندد لودريان بما سماه «توسيع المنافسة الدولية، وحتى المواجهة، في كل القطاعات بما في ذلك ميدان المعلومات»، حيث تتنافس القوى العظمى للمقارنة بين نماذجها في إدارة أزمة كورونا.

وقال إن انغلاق الولايات المتحدة التي «يبدو أنها مترددة في أداء دور القائد على المستوى الدولي يعقّد كل خطوة مشتركة»، بشأن التحديات العالمية الكبيرة ويشجّع تطلعات الصين إلى قيادة العالم.

وواصل: «نتيجة ذلك تشعر الصين أنها قادرة على قول يوماً ما (أنا القوة والقيادة)، وعلى الصين تحترم الاتحاد الأوروبي لأن هذا ليس موجود دائما، فأحيانا تلعب بكين على الانقسامات في الاتحاد الأوروبي».

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