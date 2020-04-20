ألمانيا تعلن مواعيد فتح المتاجر وتبدأ المرحلة الأولى للخروج من العزل

زوار حديقة في برلين، 19 أبريل 2020 (فرانس برس)

تفتح العديد من المتاجر أبوابها في ألمانيا اليوم الإثنين، ضمن المرحلة الأولى من عملية طويلة لخروج البلاد من العزل، إذ بات فيروس كورونا المستجد تحت السيطرة فيها، حسبما أعلنت السلطات.

واعتبارا من صباح اليوم الإثنين، بات بإمكان محلات بيع الأغذية والمكتبات ووكلاء السيارات التي تقل مساحة متاجرها عن 800 متر مربع استقبال الزبائن، وفق وكالة «فرانس برس».

وتعدّ هذه المرحلة الأولى ضمن استراتيجية المستشارة أنغيلا ميركل وقادة مقاطعات البلاد الـ16 لإخراج البلاد من العزل. وتنوي المستشارة التي أشاد الألمان بإدارتها للأزمة، إعطاء دفع للاقتصاد الذي دخل في فترة ركود في مارس، ويتوقع أن تستمر لبضعة أشهر.

نجاح هش

ويؤكد وزير الصحة ينس شبان أن تفشي الوباء «تحت السيطرة وقابل للاحتواء» مع تسجيل أكثر من 135 ألف حالة مؤكدة ونحو أربعة آلاف وفاة في ألمانيا.

ولأول مرة تراجع الجمعة الماضي معدل العدوى بين المصابين بالوباء إلى أقل من 1 ليصل إلى 0.7% بحسب معهد روبرت كوخ، الهيئة الفدرالية المكلفة مراقبة الأوبئة.

وحذرت ميركل من أن النجاح المرحلي هذا يبقى هشا، بعدما بقيت هي في العزل في منزلها لأسبوعين إثر معاينة طبيب لها تبين لاحقا أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد.

إجراءات الوقاية من فيروس كورونا مستمرة

وقال أرمين لاشيت، الأوفر حظاً لخلافة المستشارة الألمانية والرئيس الحالي لحكومة رينانيا شمال فيستفاليا (غرب) الأكثر تضررا من الوباء: لن نتمكن من العودة إلى نمط عيشنا السالف في مستقبل قريب. تبقى المسافة والوقاية قواعد حياتنا اليومية.

وبالتالي تنوي ألمانيا رفع القيود الاجتماعية المطبقة منذ شهر تدريجياً. ولن تفتح المدارس أبوابها قبل الرابع من مايو بدءا بالتلاميذ الأكبر سنا. وفي بافاريا المقاطعة الأكثر تضررا بالوباء ستستأنف الدراسة في 11 مايو منه.

وستعلن وزارات التربية الإقليمية التي تتمتع في ألمانيا بأبرز الصلاحيات التربوية، بحلول 29 أبريل عن إجراءات تتيح احترام الطلاب مسافة مقبولة فيما بينهم خصوصا من خلال تقليص حجم الصفوف ومجموعات التعليم.

كما سيمدد تدبير حظر تجمع أكثر من شخصين في الأماكن العامة باستثناء أفراد الأسرة الواحدة. وعلى كل فرد الحفاظ على مسافة متر ونصف على الأقل مع الآخر.

فتح المحال التحارية وتأجيل مسابقات الرياضة

ولن تفتح محلات تصفيف الشعر أبوابها قبل الرابع من مايو، في حين ستبقى محلات التدليك والتجميل والوشم مقفلة. كما تبقى المراكز الثقافية والحانات والمطاعم - باستثناء خدمات التوصيل - كما الملاهي والملاعب الرياضية مغلقةً أيضاً.

وتمنع التجمعات الكبرى كالحفلات الغنائية والمسابقات الرياضية حتى 31 أغسطس على الأقل.

وتنوي ألمانيا تطبيق تدابير لمرافقة رفع العزل التدريجي، لاحتواء الوباء. كما تعتزم تكثيف الفحوص لكشف الإصابة للتمكن من عزل المرضى وقد أجرت حتى الآن 1.7 مليون فحص.

وفي هذه المرحلة لا يعتبر ارتداء الأقنعة إلزاميا لكن ميركل تنصح باستخدامه.