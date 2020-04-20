الإعلان عن موعد فتح المدارس الثانوية في «ووهان» بؤرة انتشار فيروس كورونا

رجل يشتري الطعام من كشك في مدينة ووهان الصينية، 18 أبريل 2020 (فرانس برس)

تفتح مدارس مقاطعة هوباي في وسط الصين، بؤرة تفشي وباء كورونا المستجد أبوابها اعتباراً من 6 مايو المقبل لطلاب المرحلة النهائية الثانوية، كما أعلنت السلطات الاثنين.

وأغلقت المدارس والجامعات في الصين أواخر يناير الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت سلطات هوباي على موقعها الإلكتروني أن امتحانات البكالوريا (المعروفة بغاكاو في الصين، أو مسابقات الدخول إلى الجامعة) تبدأ في 7 يوليو كما في سائر أنحاء البلاد، أي بعد شهر من موعدها التقليدي، وفق وكالة «فرانس برس».

وهوباي التي يبلغ عدد سكانها 59 مليون نسمة، أي ما يساوي عدد سكان إيطاليا، هي أكثر المقاطعات تضرراً من الوباء في الصين. وسجلت فيها نسبة 97% من إجمالي 4632 وفاة، و82% من إجمالي 82747 إصابة أعلنت رسمياً في البلاد.

وأغلقت مقاطعة هوباي بكاملها تقريباً منذ يناير. وأنهت عاصمتها ووهان الحجر الصحي في 9 أبريل الجاري.

وسبق أن فتحت معظم المقاطعات الصينية الأخرى المنشآت التعليمية، ولا سيما لطلاب الصف النهائي في الثانوية، باستثناء العاصمة بكين.