مقتل عشرة أشخاص على الأقل في إطلاق نار عشوائي بكندا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 أبريل 2020, 12:31 صباحا
فرد أمن كندي, (الإنترنت)

أقدم رجل يبلغ 51 عاما على قتل 10 أشخاص على الأقل بينهم رجل شرطة، خلال إطلاق نار عشوائي ليلا في منطقة نوفا سكوتيا الريفية في كندا، وفق الشرطة الفيدرالية الكندية التي أعلنت العثور في وقت لاحق على المشتبه بارتكابه الجرائم ميتاً.

وقال المتحدث باسم الشرطة كريس ويذر خلال مؤتمر صحفي الأحد، «لا توجد لدينا حصيلة نهائية» للضحايا، مضيفا أن «هناك أكثر من 10 قتلى، من المؤكد أن الحصيلة ستكون أكثر من 10. أكثر بكم؟، لا أعرف«، وفق وكالة فرانس برس.

وتابع «انتهى البحث عن المشتبه به هذا الصباح بعد تحديد مكانه. واستطيع أن أؤكد أنه قد مات».

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