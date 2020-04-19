إيطاليا تسجل أدنى حصيلة وفيات بـ«كورونا» منذ أسبوع

إيطاليون في العزل المنزلي. (الإنترنت)

شهدت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية أدنى وتيرة ارتفاع يومية منذ أسبوع، بتسجيل 433 وفاة جديدة.

إيطاليا تسجل 482 وفاة جديدة بفيروس «كورونا» مع تراجع عدد الإصابات

وأكدت وكالة الحماية المدنية، اليوم الأحد، أن حصيلة ضحايا الوباء في إيطاليا بلغت 23660 شخصًا، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات بـ«كورونا» إلى 178972 بتسجيل 3047 حالة جديدة خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل انخفاضًا مقارنة مع معدلات اليوم السابق (3491 حالة).

وسجلت في إيطاليا، السبت والجمعة الماضيين، 482 و575 وفاة جديدة بالفيروس على التوالي.

رسميًّا.. إيطاليا تتجاوز سقف عشرين ألف وفاة بفيروس «كورونا»

وتحتل إيطاليا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في قائمة الدول الأكثر تضررًا بفيروس «كورونا» من حيث عدد الوفيات، لكن هناك مؤشرات في الفترة الأخيرة على أن البلاد تجاوزت ذروة الوباء، وأن الوضع يستقر أكثر فأكثر.