حاكم نيويورك: كل المؤشرات تدل على تراجع جائحة «كورونا».. وتسجيل 507 وفيات جديدة

موظف طبي في شوارع مدينة نيويورك في زمن جائحة فيروس كورونا. (الإنترنت)

اعتبر حاكم نيويورك، أندريو كوومو، أن كل المؤشرات الحالية تدل على تراجع جائحة فيروس «كورونا» في الولاية، فيما تم تسجيل 507 وفيات جديدة بالمرض، في انخفاض للمعدل اليومي.

وأفاد كوومو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس «كورونا» في الولاية خلال اليوم الماضي بـ507 حالات جديدة، لتصل إلى نقطة 13689 بعد أن كانت عند مستوى 13362 مساء أمس السبت، بحسب «أسوشيتد برس».

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ويمثل هذا الرقم تراجعًا ملموسًا في معدل الوفيات اليومي مقارنة مع الإحصاءات السابقة، حيث بلغ هذا المعدل الجمعة 630 حالات، والسبت 540 حالة، كما تعتبر الحصيلة الجديدة الأقل من نوعها منذ أكثر من أسبوعين.

وأضاف كومو أن عدد الأشخاص الذي يخضعون للعلاج في مستشفيات الولاية انخفض من 16967 إلى 16213 حالة، لافتًا إلى أن عدد المرضى الجدد في المستشفيات شهد هبوطًا كبيرًا وتراجع إلى 1384 حالة يوميًّا بعد أن كان 1915 في الحصيلة السابقة.

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وأشار حاكم الولاية، تعليقًا على هذه الأرقام: «كل المؤشرات تدل في الوقت الحالي على أننا في مرحلة التراجع (لجائحة فيروس كورونا)، لكن هذا الوقت غير مناسب للتهدئة».

وأعلن كوومو أن سلطات الولاية تطلق حملة «صارمة» لإجراء الفحوص الخاصة بكشف الأجسام المضادة للفيروس لدى للمواطنين لتحديد العدد الحقيقي للأشخاص الذين أُصيبوا بالعدوى.