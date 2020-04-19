كندا: إصابة أشخاص في إطلاق نار.. والشرطة تعتقل منفذ العملية

أُصيب عددٌ من الأشخاص في إطلاق نار، الأحد، بإقليم نوفا سكوتيا إحدى مقاطعات كندا، الأحد.

وأعلنت الشرطة الملكية الكندية اعتقال غابرييل ورتمان مطلق النار، وقالت في تغريدة إنه سيتم نشر مزيد المعلومات عند توفرها ، بحسب «رويترز».

وكانت الشرطة حددت هوية المسلح في منطقة بورتابيك الريفية، وقالت إنه يدعى غابرييل وورتمان (51 عامًا) وطلبت من السكان عدم الاقتراب منه.

وأشارت الشرطة عبر سلسلة من التغريدات في «تويتر»، إلى أن وورتمان كان يقود سيارة تشبه سيارات الشرطة الملكية الكندية ويرتدي على الأرجح زي شرطة.

ويعد إطلاق النار العشوائي نادرًا في كندا، حيث قوانين حمل السلاح أكثر صرامة بالمقارنة بالولايات المتحدة.