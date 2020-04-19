السعودية تسجل 1088 إصابة جديدة بـ«كورونا» و5 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 أبريل 2020, 05:33 مساء
رجل يرتدي كمامة للوقاية من كورونا بالعاصمة السعودية الرياض. (سكاي نيوز)

 أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في المملكة.

وقالت الوزارة، في مؤتمرها الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس «كورونا»، إن  إجمالي عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس «كورونا» بلغ 9362 بينها 7867 نشطة، بحسب «العربية».

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وأضافت الوزارة السعودية، أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس المستجد ليصل الإجمالي إلى 97 حالة.

وأشارت وزارة الصحة السعودية، إلى أن إجمالي حالات التعافي من الفيروس وصل إلى 1398 حالة، بعد تسجيل 69 حالة جديدة، مؤكدة أن المسح النشط متواصل في المواقع الأكثر عرضة للتفشي.

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وأوضحت «الصحة السعودية» أن آليات الفحص والعلاج موحدة على مناطق المملكة كافة، مضيفة أن الفحوص المخبرية تعتمد عاملي «السرعة والدقة» معًا.  

وتابعت أن إجمالي الفحوص المخبرية حتى الآن تخطى 180 ألفًا.

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