بدء اجتماع وزراء صحة دول «G20» برئاسة السعودية لبحث مكافحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 أبريل 2020, 05:14 مساء
أعلام دول مجموعة G20. (الإنترنت)

 انطلقت، الأحد، أعمال اجتماع افتراضي لوزراء الصحة في دول مجموعة «G20» برئاسة السعودية لمناقشة سبل مكافحة جائحة فيروس «كورونا المستجد».

وأفاد التلفزيون الرسمي السعودي بأن الاجتماع، الذي يجري برئاسة وزير الصحة السعودي، توفيق الرببيعة، يناقش آلية الحفاظ على سلامة المريض والاستجابة للحالات الصحية الطارئة في ظل استمرار تفشي الفيروس، بحسب «روسيا اليوم».

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ويأتي هذا الاجتماع، حسب الرياض، استمرارًا لقمة قادة «مجموعة العشرين» الاستثنائية والافتراضية التي عُـقدت في شهر مارس الماضي، بدعوة من المملكة، حيث أصدرت توجيهات لوزراء الصحة بمشاركة أفضل الممارسات الوطنية ووضع مجموعة من الإجراءات والتدابير العاجلة لمساعدة مجموعة العشرين على توحيد الجهود من أجل مكافحة الجائحة.

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد «COVID-19»، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس «كورونا المستجد»، يوم 11 مارس، جائحة، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 2.35 مليون إصابة بهذه السلالة في نحو 180 دولة، بما في ذلك 161269 وفاة و606124 حالة شفاء.

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