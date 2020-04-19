48 وفاة و 6000 إصابة جديدة بـ«كورونا» في روسيا خلال يوم

مواطن روسي يرتدي القناع الواقي في أحد المواصلات. (رويترز)

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأحد عن تسجيل 48 وفاة و6060 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار كورونا في روسيا في تقريرها اليومي أن حصيلة ضحايا الوباء في البلاد ارتفعت خلال اليوم الأخير من 313 إلى 361 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البلاد 42853 حالة، وفق«روسيا اليوم».

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وذكرت غرفة العمليات أن الإصابات الجديدة سجلت في 78 إقليما، مشيرة إلى أن تشخيص نحو 43% منها جاء بفضل الفحوص المختبرية، ولم يظهر لدى هؤلاء المرضى أي أعراض إصابة ملحوظة. وتعود أكثر من 50% من الإصابات الجديدة (3570) للعاصمة موسكو، و709 آخرى إلى مقاطعتها. وتماثل 234 مريضا في روسيا للشفاء من كورونا خلال آخر 24 ساعة، وأصبح إجمالي عدد المتعافين 3291 شخصا.

وأجرت السلطات الروسية حتى اليوم 1.94 مليون فحص لتشخيص الفيروس. وتمثل أرقام اليوم أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الإصابات والوفيات منذ بدء تفشي العدوى في البلاد.

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وصعدت روسيا بهذه القفزة القياسية إلى المرتبة العاشرة في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات، حسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأميركية التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة تفشي كورونا.

ولا تزال موسكو أكبر بؤرة للفيروس في روسيا، وتعود إليها 176 من إجمالي عدد الوفيات و24324 من الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد.