«الحرس الثوري»: إيران سترد بحسم على أي خطأ ترتكبه أميركا في الخليج

أفراد من الحرس الثوري الإيراني، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، في بيان نشرته على موقع الحرس الثوري الإخباري على الإنترنت، إن إيران سترد ردًّا حاسمًا على أي خطأ ترتكبه الولايات المتحدة في الخليج.

وقال الجيش الأميركي، الأربعاء، إن 11 قطعة بحرية تابعة لبحرية الحرس الثوري اقتربت بشكل خطير من سفن تابعة للبحرية وخفر السواحل الأميركيين في الخليج، ووصف الأمر بأنه «خطير واستفزازي»، وفق «رويترز».

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وقال بيان بحرية الحرس الثوري، يوم الأحد، «ننصح الأميركيين باتباع القواعد الدولية وبروتوكولات البحرية في الخليج الفارسي وخليج عمان والإحجام عن أي مخاطرة أو قصص مختلقة وزائفة».

وأضاف البيان: «يجب أن يتأكدوا أن بحرية الحرس الثوري والقوات المسلحة القوية للجمهورية الإسلامية تعتبر التصرفات الخطرة من الأجانب في المنطقة تهديدًا للأمن القومي، وهو خط أحمر وأي خطأ في الحسابات من جانبهم سيلقى ردًّا حاسمًا».