«فرانس برس»: 160 ألف وفاة في العالم نتيجة فيروس «كورونا المستجد»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 أبريل 2020, 02:38 مساء

تسبب تفشي وباء «كوفيد-19» بوفاة أكثر من 160 ألف شخص في العالم، نحو ثلثيهما في أوروبا، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، بحسب تعداد لوكالة «فرانس برس»، الأحد، يستند إلى الأرقام الرسمية الصادرة عن الدول.

وتوفي 160502 شخص في العالم (من أصل 2.331.338) نحو 101398 منهم في القارة الأوروبية الأكثر تأثرًا بتفشي الوباء (1,151.820 إصابة). وسجلت الولايات المتحدة العدد الأكبر من الوفيات (39090)، تليها إيطاليا (23227)، فإسبانيا (20453) وفرنسا (19323) والمملكة المتحدة (15464). علمًا بأن هذا الترتيب مطلق وليس نسبيًّا مع عدد سكان كل دولة.

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