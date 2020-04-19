تشاد: العثور على جثث 44 سجينا من جماعة بوكو حرام في زنزانتهم بإنجامينا

ضحايا لهجوم بوكو حرام يسفر عن قتلى وجرحى. (أرشيفية: الإنترنت)

عُثر على جثث 44 سجينا من جماعة بوكو حرام اعتُقلوا مؤخراً خلال عملية شنّتها القوات التشادية ضد المجموعة الإرهابية، في زنزانتهم في العاصمة إنجامينا، قضوا نتيجة تسمّم على ما يبدو، وفق ما أعلن النائب العام التشادي، وكشف تشريح أربع جثث من بين 44 عُثر عليها أن السجناء تناولوا مادة سامة، وفق النيابة العامة التي فتحت تحقيقاً بالأمر.

وقال المدعي العام يوسف توم للتلفزيون الحكومي إن «خلاصة التشريح تشير إلى استهلاك مادة طبية قاتلة تسببت في أزمة قلبية لدى بعضهم واختناق شديد لدى البعض الآخر» وجرى دفن الجثث الأربعين الأخرى، وأشار المدعي العام إلى أن فرقه توجّهت إلى المكان بعد نداء صباح الخميس من إدارة السجن أبلغته فيه أنه جرى «العثور على 44 سجيناً ميتين في زنزانتهم».

وأضاف أن هؤلاء ضمن «58 عنصرا من بوكو حرام اعتقلوا خلال العملية الواسعة التي شنّها الرئيس التشادي إدريس ديبي إيتنو في أواخر مارس ضد مجموعات تشادية تكثّف هجماتها في منطقة بحيرة تشاد»، وجرى نقلهم إلى إنجامينا مساء الثلاثاء حيث سلموا إلى السلطات القضائية، وفق ما أعلنت الحكومة لوكالة «فرانس برس» الخميس، ويُفترض بعد ذلك أن يُدلوا بشهاداتهم، وأن تجرى محاكمتهم أمام محكمة جنائية.

ما حصل فظيع!

أكّد مصدر أمني من دون الكشف عن هويته لـ«فرانس برس» أن «السجناء الـ58 وُضعوا في زنزانة واحدة ولم يحصلوا على ما يأكلون ولا ما يشربون على مدى يومين»، وقال الأمين العام للاتفاقية التشادية للدفاع عن حقوق الإنسان محمد نور أجمد إيبيدو لـ«فرانس برس» إن «ما حصل فظيع!».

واتّهم المسؤولون عن السجن بـ«حبس السجناء في زنزانة صغيرة وبتجويعهم وحرمانهم من الماء على مدى ثلاثة أيام لأنهم متهمون بالانتماء إلى بوكو حرام»، ونفت الحكومة رسمياً هذه الاتهامات. وأكد وزير العدل التشادي جمعة عربي في مكالمة هاتفية مع «فرانس برس» من ليبرفيل، أنه «لم يحصل أي سوء معاملة».

وأضاف: «وجدنا مواد سامة في مِعَدِهم، فهل هذا انتحار جماعي أو شيء آخر؟ لا نزال نبحث عن أجوبة»، مشيراً إلى أن التحقيق «سيتواصل».

ونُقل أحد المساجين صباح الخميس إلى المستشفى لكنه تحسّن كثيراً وانضمّ أخيراً إلى المساجين الـ13 الآخرين الذين لا يزالون على قيد الحياة وصحّتهم جيّدة.

غضب بوما

واعتُقل هؤلاء العناصر المنتمون إلى بوكو حرام في عملية عسكرية تشادية، أُطلق عليها اسم «غضب بوما» بدأت في 31 مارس، وأُعلن انتهاؤها في الثامن من أبريل وبحسب الجيش، قُتل ألف جهادي، مقابل خسارة 52 جندياً أثناء العملية التي نُفّذت للانتقام للجيش التشادي، وجاءت هذه العملية ردا على هجوم دامٍ شنّته جماعة بوكو حرام على إحدى القواعد العسكرية في 23 مارس في شبه جزيرة بوما، أدى إلى مقتل نحو مئة عسكري، مما يمثل أكبر خسارة خلال 24 ساعة في تاريخ الجيش التشادي.

وبعدما أبصرت جماعة بوكو حرام النور في شمال شرق نيجيريا العام 2009، توسّع تمردها تدريجياً ليشمل حوض بحيرة تشاد وهي مساحة شاسعة من المياه تنتشر فيها العديد من الجزر الواقعة على الحدود مع النيجر ونيجيريا والكاميرون وتشاد، ومنذ العام 2015، تكافح الدول الأربع المطلّة على بحيرة تشاد ضمن قوة مشتركة متعددة الجنسيات ضد الفصائل المختلفة التابعة للمجموعة الجهادية التي تكثّف الهجمات.