تشاد: العثور على جثث 44 سجينا من جماعة بوكو حرام في زنزانتهم بإنجامينا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 أبريل 2020, 01:28 مساء
ضحايا لهجوم بوكو حرام يسفر عن قتلى وجرحى. (أرشيفية: الإنترنت)

عُثر على جثث 44 سجينا من جماعة بوكو حرام اعتُقلوا مؤخراً خلال عملية شنّتها القوات التشادية ضد المجموعة الإرهابية، في زنزانتهم في العاصمة إنجامينا، قضوا نتيجة تسمّم على ما يبدو، وفق ما أعلن النائب العام التشادي، وكشف تشريح أربع جثث من بين 44 عُثر عليها أن السجناء تناولوا مادة سامة، وفق النيابة العامة التي فتحت تحقيقاً بالأمر.

وقال المدعي العام يوسف توم للتلفزيون الحكومي إن «خلاصة التشريح تشير إلى استهلاك مادة طبية قاتلة تسببت في أزمة قلبية لدى بعضهم واختناق شديد لدى البعض الآخر» وجرى دفن الجثث الأربعين الأخرى، وأشار المدعي العام إلى أن فرقه توجّهت إلى المكان بعد نداء صباح الخميس من إدارة السجن أبلغته فيه أنه جرى «العثور على 44 سجيناً ميتين في زنزانتهم».

وأضاف أن هؤلاء ضمن «58 عنصرا من بوكو حرام اعتقلوا خلال العملية الواسعة التي شنّها الرئيس التشادي إدريس ديبي إيتنو في أواخر مارس ضد مجموعات تشادية تكثّف هجماتها في منطقة بحيرة تشاد»، وجرى نقلهم إلى إنجامينا مساء الثلاثاء حيث سلموا إلى السلطات القضائية، وفق ما أعلنت الحكومة لوكالة «فرانس برس» الخميس، ويُفترض بعد ذلك أن يُدلوا بشهاداتهم، وأن تجرى محاكمتهم أمام محكمة جنائية.

ما حصل فظيع!
أكّد مصدر أمني من دون الكشف عن هويته لـ«فرانس برس» أن «السجناء الـ58 وُضعوا في زنزانة واحدة ولم يحصلوا على ما يأكلون ولا ما يشربون على مدى يومين»، وقال الأمين العام للاتفاقية التشادية للدفاع عن حقوق الإنسان محمد نور أجمد إيبيدو لـ«فرانس برس» إن «ما حصل فظيع!».

واتّهم المسؤولون عن السجن بـ«حبس السجناء في زنزانة صغيرة وبتجويعهم وحرمانهم من الماء على مدى ثلاثة أيام لأنهم متهمون بالانتماء إلى بوكو حرام»، ونفت الحكومة رسمياً هذه الاتهامات. وأكد وزير العدل التشادي جمعة عربي في مكالمة هاتفية مع «فرانس برس» من ليبرفيل، أنه «لم يحصل أي سوء معاملة».

وأضاف: «وجدنا مواد سامة في مِعَدِهم، فهل هذا انتحار جماعي أو شيء آخر؟ لا نزال نبحث عن أجوبة»، مشيراً إلى أن التحقيق «سيتواصل».

ونُقل أحد المساجين صباح الخميس إلى المستشفى لكنه تحسّن كثيراً وانضمّ أخيراً إلى المساجين الـ13 الآخرين الذين لا يزالون على قيد الحياة وصحّتهم جيّدة.

غضب بوما
واعتُقل هؤلاء العناصر المنتمون إلى بوكو حرام في عملية عسكرية تشادية، أُطلق عليها اسم «غضب بوما» بدأت في 31 مارس، وأُعلن انتهاؤها في الثامن من أبريل وبحسب الجيش، قُتل ألف جهادي، مقابل خسارة 52 جندياً أثناء العملية التي نُفّذت للانتقام للجيش التشادي، وجاءت هذه العملية ردا على هجوم دامٍ شنّته جماعة بوكو حرام على إحدى القواعد العسكرية في 23 مارس في شبه جزيرة بوما، أدى إلى مقتل نحو مئة عسكري، مما يمثل أكبر خسارة خلال 24 ساعة في تاريخ الجيش التشادي.

وبعدما أبصرت جماعة بوكو حرام النور في شمال شرق نيجيريا العام 2009، توسّع تمردها تدريجياً ليشمل حوض بحيرة تشاد وهي مساحة شاسعة من المياه تنتشر فيها العديد من الجزر الواقعة على الحدود مع النيجر ونيجيريا والكاميرون وتشاد، ومنذ العام 2015، تكافح الدول الأربع المطلّة على بحيرة تشاد ضمن قوة مشتركة متعددة الجنسيات ضد الفصائل المختلفة التابعة للمجموعة الجهادية التي تكثّف الهجمات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كورونا» يحصد أرواح 160 ألف شخص.. وولايات أميركية تتمرد على «الحجر»
دولى
الموت يُغيب رجل الإنجازات في الاتحاد.. سعد مسعود
رياضة محلية
«كتاب الوسط»: حمامة يبحث في «الوثائق البريطانية ببرقة وطرابلس الغرب»
ثقافة وفن
استطلاع لـ«الوسط» حول تعدد مبادرات حل الأزمة الليبية: الخلل في عدم إشراك الشعب
ليبيا
كريم قاسم: سعيد بتصدر «ليل خارجي» قائمة الأعلى مشاهدة في مصر
ثقافة وفن
شكوك «كورونا» تحاصر الصين.. و«الصحة العالمية»: الوباء خارج السيطرة في أوروبا
دولى
«مكافحة الأمراض»: لا حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل الفنان حسن العريبي مؤسس فرقة المالوف
ثقافة وفن
في مثل هذا اليوم رحل الدبلوماسي رجل الدولة على أسعد إبراهيم الجربي
ثقافة وفن
قناة الوسط | فلوسنا - الحلقة 13 | لقاء مع ستيفياني ويليامز
فيديو
جدل بعد إعلان مكتشف فيروس الإيدز تسبب خطأ مخبري في ظهور «كورونا»
دولى
مفتي السعودية يجيز صلاتي التراويح والعيد بالبيوت حال استمرار «كورونا»
عربى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شرب الماء والليمون على معدة فارغة.. فوائد مذهلة