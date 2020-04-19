وفاة وزير الخزانة الأميركي الأسبق بول أونيل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 أبريل 2020, 12:55 صباحا
وزير الخزانة الأميركي الأسبق، بول أونيل، في نيودلهي، الهند، نوفمبر 2002. (فرانس برس)

توفى، السبت، وزير الخزانة الأميركية خلال الولاية الأولى للرئيس جورج بوش الابن، بول أونيل، وذلك جراء إصابته بمرض السرطان، حسب ما أعلنت جامعة «أنديانا»، التي كان من أكبر مموليها.

وكتبت الجامعة على موقعها الإلكتروني أن «أونيل الذي توفي في بيتسبورغ ببنسيلفانيا عن عمر ناهز 84 عاما، عرف بنزاهته التي لا تتزعزع وباتخاذه القرار استنادا الى المعطيات وبالتزامه بخدمة الصالح العام»، حسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

كما اشتهر أونيل بصراحته التي كانت تثير ضجة في الأسواق المالية، وكان، قد قدم استقالته من وزارة الخزانة في ديسمبر 2002، بعد أقل من عامين من توليه منصبه، وبعد ذلك بعام، نشر كتابا عنوانه «ثمن الولاء» ندد فيه بطريقة العمل داخل الإدارة الأميركية، وبخاصة التأثير الذي مارسه نائب الرئيس، ديك تشيني، على بوش.

وكتب أونيل أن «جورج بوش الابن كان كالأعمى المحاط بالصم» خلال اجتماعات مجلس الوزراء، كاشفًا أنه عبر عن وجهات نظر مختلفة حول عدد كبير من القرارات بينها حزمة التخفيضات الضريبية الرئيسية.

وشغل وزير الخزانة الأسبق ايضًا مناصب رفيعة في مكتب الموازنة إبان رئاسة ريتشارد نيكسون، وجيرالد فورد.

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