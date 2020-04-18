اتفاق كندي أميركي على تمديد القيود على الحدود بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 أبريل 2020, 11:54 مساء
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في مدينة أونتاريو الكندية، 16 أبريل 2020. (رويترز)

قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم السبت، إن كندا والولايات المتحدة اتفقتا على تمديد القيود المفروضة على الحدود لمدة 30 يومًا أخرى.

وقال ترودو إن كندا ستدعم شركات السكان الأصليين بمبلغ 306 ملايين دولار كندي كقروض دون فوائد ومبالغ لا ترد للمساهمة في مواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية لفيروس «كورونا» المستجد، حسب تصريحات نقلتها وكالة «رويترز».

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وخصصت أوتاوا إجمالا 115 مليار دولار كندي (82.15 مليار دولار) في صورة إنفاق مباشر لمساعدة الشركات والأفراد على مواجهة تبعات إجراءات العزل العام بسبب كورونا.

وكانت واشنطن وأوتاوا اتفقتا مارس الماضي، على فرض قيود على السفر غير الضروري مع السماح باستمرار التجارة عبر حدودهما المشتركة الممتدة لمسافة طويلة خلال انتشار فيروس «كورونا».وكان من المقرر انتهاء مدة القيود الأسبوع المقبل.

وقال موقع إخباري حكومي إن حصيلة الوفيات بسبب فيروس «كورونا» المستجد في كندا ارتفعت بنسبة 8%، وبلغت 1346 حالة، فيما ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بنسبة 6% ووصلت إلى 32412 حالة.

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