كرواتيا تمدد الإغلاق العام حتى 4 مايو

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 أبريل 2020, 07:25 مساء
امرأة تسير قرب جدار كتب عليه (أنا أكره كورونا) في العاصمة الكرواتية زغرب، 17 أبريل 2020. (أ ف ب)

 

مددت كرواتيا، السبت، تدابير الإغلاق حتى الرابع من مايو، مع تحذير المسؤولين من أن خطر وباء «كوفيد-19» في دول الاتحاد الأوروبي الصغرى لا يزال قائمًا.

وفرضت كرواتيا العزل أولًا في 19 مارس لثلاثين يومًا، ومنعت بموجبه التجمعات، وأغلقت كافة المتاجر باستثناء تلك التي تبيع المواد الغذائية والصيدليات ومحطات الوقود، وفق «فرانس برس».

وأقفلت كذلك المدارس ودور الحضانة، وسمح للناس فقط بالتحرك للمغادرة إلى القرى والمدن التي يتحدرون منها بعد الحصول على إذن خاص. وستبقى تدابير العزل «سارية حتى 4 مايو»، وفق بيان للدفاع المدني. وسجلت كرواتيا، التي يبلغ عدد سكانها 4.2 ملايين نسمة، أول إصابة بفيروس «كورونا المستجد» أواخر فبراير. وارتفعت الإصابات مذاك إلى 1832 حالة، والوفيات إلى 36.

وقال مدير معهد الصحة العامة كرونوسلاف كاباك، خلال مؤتمر صحفي السبت، «لدينا أرقام تدعو إلى التفاؤل، الوضع يتحسن»، محذرًا في الوقت نفسه من أن «الخطر لم ينتهِ بعد». وأضاف أن السلطات تعيد النظر في تدابير العزل وسترفعها تدريجيًّا.

وتخشى كرواتيا خصوصًا أثر التدابير على قطاعها السياحي في وقت توقعت مراكز بحوث دولية أن ينكمش اقتصاد البلاد هذا العام بنسبة 5 إلى 6%.

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