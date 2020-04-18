ترودو: الحدود بين كندا وأميركا ستبقى مغلقة لشهر إضافي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 أبريل 2020, 06:31 مساء
صورة لمعبر حدودي في لاندسدون بمقاطعة اونتاريو الكندية، 22 مارس 2020. (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، السبت، أن الولايات المتحدة وكندا قررتا تمديد الإغلاق الجزئي للحدود المشتركة بينهما لشهر إضافي على خلفية أزمة تفشي «كوفيد-19».

وقال في المؤتمر الصحفي اليومي: «أؤكد اليوم أن كندا والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق لتمديد» إغلاق الحدود أمام التنقلات غير الأساسية «شهرًا»، بحسب «فرانس برس».

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعرب خلال الأسبوع عن أمله في أن تكون هذه الحدود المغلقة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع "من بين الأولى» التي يعاد فتحها، في حين كانت اوتاوا تعتبر أنّ الأمر لا يزال يتطلب «أسابيع».

وقال ترودو «إنّه قرار مهم، ويسمح للناس على جانبي الحدود أن يكونوا بأمان»، مضيفاً «إنّه مثال جديد على التعاون الممتاز بين البلدين» وسيتيح مواصلة التبادل التجاري بين الشريكين التجاريين.

وكانت الحكومتان قررتا بناء على اتفاق مشترك غلق الحدود في 21 مارس لمدة 30 يوماً، مع اتاحة المجال لاستمرار حركة نقل السلع والبضائع التي تصل قيمتها اليومية إلى نحو 1,6 مليار يورو. وفي الأوقات العادية، يعبر هذه الحدود أكثر من 400 ألف شخص، وتتميز بكونها الأطول في العالم إذ تمتد ل8900 كلم، بحسب أرقام رسمية.

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