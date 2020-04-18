«فرانس برس»: «كورونا» أصاب أكثر من 2 مليون و250 ألف شخص حول العالم

عمال يصنعون بزات للوقاية من فيروس كورونا في وندجو الصينية، 28 فبراير 2020.(فرانس برس)

تأكدت رسمياً السبت إصابة اكثر من 2,250,000 شخص بفيروس كورونا المستجد، نصفهم في أوروبا، بحسب تعداد أجرته «فرانس برس» عند الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش بالاستناد إلى مصادر رسمية.

وأحصيت 2,251,695 إصابة على الأقل، بينها 154188 وفاة، وسجّلت بشكل خاص في أوروبا القارة الأكثر تأثرا بالوباء إذ سجّلت فيها 1,115,555 إصابة و97985 وفاة، وأيضاً في الولايات المتحدة (706779 إصابة بينها 37079 وفاة) حيث يتفشى الوباء بشكل سريع.

ولا يعكس هذا التعداد الأرقام الفعلية للمصابين بالفيروس في العالم نظراً إلى امتناع عدد كبير من الدول عن إجراء فحوص طبية لمن لا يعانون من أعراض خطرة، بحسب الوكالة نفسها.