ترامب: حصيلة وفيات «كورونا» في الصين أعلى بكثير مما أعلن

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، إن عدد الوفيات الحقيقي في الصين من جراء فيروس «كورونا» المستجد، «أعلى بكثير»، حتى بعد صدور حصيلة جديدة تتضمن عددًا مضاعفًا من الوفيات في مدينة ووهان، حيث ظهر الوباء.

وكتب ترامب على تويتر: «أعلنت الصين للتو مضاعفة عدد وفياتهم من العدو غير المرئي. إنها أعلى بكثير من ذلك وأعلى بكثير من (وفيات) الولايات المتحدة، ليست بأي حال قريبة منها!»، حسب وكالة «فرانس برس».

في وقت سابق، قالت مدينة ووهان إن خطأ حصل في احتساب عدد الوفيات لترفع العدد فجأة بنسبة 50% بعد تزايد شكوك العالم بشأن شفافية الأرقام الصينية. وقال المسؤولون إنهم أضافوا 1290 وفاة إلى حصيلة المدينة التي سجلت فيها معظم الوفيات المعترف بها رسميًا في الصين من جراء فيروس «كورونا» المستجد.