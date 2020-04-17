950 مصابا بفيروس «كورونا» على متن حاملة الطائرات «شارل ديغول»

حاملة الطائرات شارل ديغول في ميناء برست في غرب فرنسا، 13 مارس 2020. (أ ف ب)

أصيب 950 شخصا كانوا على متن حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول» بفيروس «كورونا المستجد»، حسبما أعلنت السلطات اليوم الجمعة، وفق «روسيا اليوم».

وقالت وزارة الجيوش الفرنسية، الأربعاء الماضي، إن أكثر من ثلث بحارة حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول» يحملون فيروس «كوفيد-19» منذ عودتهم بصورة مبكرة إلى فرنسا، الأحد الماضي، بعد اكتشاف مصابين بالوباء على متنها.

وأضافت الوزارة في بيان: «حتى تاريخ مساء 14 أبريل، شملت اختبارات الكشف عن الفيروس 1767 بحارًا من المجموعة الجوية البحرية. أُجريت الغالبية العظمى من هذه الاختبارات لبحارة من حاملة الطائرات. وكانت اختبارات 668 منهم إيجابية».

ومن بين هؤلاء دخل 31 مستشفى «سانت آن» التابع لوزارة الجيوش في تولون «جنوب» وواحد في العناية المركزة.