أكثر من 5 آلاف حالة وفاة بفيروس «كورونا» في بلجيكا

صورة تعبيرية عن فيروس كورونا. (الإنترنت)

تجاوز عدد الوفيات بوباء فيروس «كورونا المستجد» خمسة آلاف حالة في بلجيكا، إحدى الدول الأوروبية التي تسجل أعلى أرقام للوفيات، حسب حصيلة جديدة رسمية أعلنتها السلطات الصحية، اليوم الجمعة.

وسجلت 313 وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة ما رفع الحصيلة إلى 5163 في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 11.5 مليون نسمة. وأوضحت السطات أن نصف عدد الوفيات «2586» في دور للمسنين، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وسجلت رسميا في العالم مليونان و135 ألفا و410 إصابات، من بينها على الأقل 141 ألفا و127 وفاة، وفق تعداد لوكالة «فرانس برس»، مساء أمس الخميس.

وتدفع الولايات المتحدة الثمن الأعلى مع 33 ألف وفاة و667800 إصابة. تليها إيطاليا مع 22170 وفاة وإسبانيا «19130» وفرنسا «17920» والمملكة المتحدة «13729».

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وفي أوروبا الممزقة بين الضرورات الصحية والحاجة الملحة لتقليص التكاليف على الوظائف والنمو، تتجه السلطات لكن بشكل متفرق إلى بدء رفع إجراءات العزل؛ لكن تبقى نصف البشرية تحت الحجر.

ورغم أن أوروبا تترقب العودة إلى الوضع الطبيعي بناء على تباطؤ في أعداد من يدخلون للعناية المركزة والمستشفى، لا يزال وباء «كورونا» بعيدا عن الاحتواء، فقد تخطت وفياته أمس، الخميس، الـ140 ألفا حول العالم.

كما تبقى القارة العجوز في «عين الإعصار» ولا يجب أن تخفف من احتراسها، كما حذرت منظمة الصحة العالمية مع إشارتها إلى أعداد الإصابات الثابتة أو المتزايدة في المملكة المتحدة وفي شرق القارة.