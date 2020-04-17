مدير منظمة الصحة العالمية يشكر ماكرون على تعامله مع فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 أبريل 2020, 11:30 صباحا
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس, (أرشيفية: أ ف ب)

توجه مدير منظمة الصحة العالمية بالشكر إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على قيادته في الجهود الدولية لمواجهة وباء «كورونا المستجد»، لا سيما بعد دعوة ماكرون لتوفير التشخيص والعلاج واللقاحات للجميع.

وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في تغريدة على موقع «تويتر»: إنه يتوجه بالشكر الجزيل لماكرون على قيادته في التحرك الصحي الدولي، بعدما دعا الرئيس الفرنسي إلى «بناء مبادرة قوية حول منظمة الصحة العالمية بشأن توفير التشخيص والعلاج واللقاحات للجميع»، حسبما نفلت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الجمعة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر، الثلاثاء الماضي، تعليق مساهمة بلاده المالية في منظمة الصحة العالمية، منددًا بطريقة إدارة المنظمة لوباء «كوفيد-19». وقال: «سنعلق دفع الأموال المخصصة لمنظمة الصحة العالمية».

وشن ترامب هجومًا حادًّا على المنظمة الأممية، إذ كتب في تغريدة على «تويتر» إنها «أخفقت حقًّا. (...) الغريب أنها ممولة بشكل كبير من الولايات المتحدة لكن تركيزها منصب على الصين».

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