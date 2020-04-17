الصين تنفي التستر على عدد ضحايا فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 أبريل 2020, 11:11 صباحا
عمال يصنعون بزات للوقاية من فيروس كورونا في وندجو الصينية، 28 فبراير 2020.(فرانس برس)

نفت الصين أن تكون تستّرت على حجم تفشي فيروس «كورونا المستجد» لديها، وفق ما أفادت وزارة خارجيتها في ردّها على الشكوك المتزايدة من قوى غربية على رأسها الولايات المتحدة، وفرنسا.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية إن التفشّي السريع للفيروس أسهم في إحصاء أقل من العدد الحقيقي للضحايا، قبل أن يرتفع الرقم اليوم الجمعة بإضافة نحو 1300 حالة وفاة لأشخاص ماتوا في بيوتهم في مقاطعة ووهان، بؤرة انتشار الفيروس، مضيفا: «لم يكن هناك أي تستّر قط ولن نسمح بأي تستر».

قبل ذلك، دعت الصين إلى «الوحدة الدولية» في مواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد» بعد انتقادات وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول إدارة بكين للوباء.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان إنه «من الضروري أن تتحد كل الدول لمكافحة الوباء وكسب الحرب ضد كوفيد-19».

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