ألمانيا تعلن أن فيروس «كورونا» بات تحت السيطرة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 أبريل 2020, 11:01 صباحا
طبيبة تجري فحص «كورونا» لسيدة في موقف سيارات في غروس غيراو الألمانية، 9 مارس 2020 (أ ف ب)

أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان أن وباء فيروس «كورونا المستجد» بات تحت السيطرة ويمكن إدارته في البلاد.

وقال شبان في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: «يمكننا الآن القول إن الأمر نجح؛ نجحنا في الانتقال من زيادة حيوية إلى زيادة مستقرة، ومعدلات الإصابة انخفضت بشكل كبير»، موضحا أن ألمانيا أجرت فحوصا لنحو 1.7 مليون شخص للتأكد من مدى إصابتهم بالوباء، حتى الآن، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وأمس الخميس، أظهرت بيانات صادرة عن وكالة ألمانية اتحادية أن كل مصاب بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد بات، ولأول مرّة، ينقل العدوى إلى أقل من شخص، في وقت تستعد أكبر قوة اقتصادية في أوروبا للتخفيف من إجراءات الإغلاق.

وأشارت البيانات الصادرة عن «معهد روبرت كوخ»، وهي وكالة اتحادية معنية بمراقبة الأمراض، أن معدّل العدوى بالفيروس بين شخص وآخر تراجع إلى 0.7 شخص.

اقرأ أيضا: ميركل تنهي فترة الحجر الصحي وتعود إلى مقر المستشارية

اقرأ أيضا: جديد «كورونا».. اتهامات للصين وترامب يريد عودة فورية للعمل وأوروبا «في عين الإعصار»

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تحقيقات أميركية في تخليق فيروس كورونا بالصين وسر المريض رقم «صفر».. وبكين ترد ...
دولى
مشايخ وأعيان فزان يحذرون من «تغيير ديموغرافي ممنهج» يستهدف المنطقة
ليبيا
العدد 230 من جريدة «الوسط»: تبدل نوعي في مسار الحرب.. وليبيون يقترحون «مسارا ...
ليبيا
أوبك: سوق النفط أمام صدمة تاريخية وقاسية بسبب تراجع الطلب
اقتصاد
لعمامرة يسحب موافقته على تولي رئاسة البعثة الأممية في ليبيا
ليبيا
المركزي يصدر 40 اعتمادا مستنديا بقيمة 56 مليون دولار خلال أسبوع
ليبيا
شركة الكهرباء: أنقذوا محطة جنوب طرابلس
ليبيا
هل يتخلى البنزرتي عن قيادة المنتخب الوطني؟
رياضة محلية
ضبط 4 متهمين في جرائم سرقة بوادي الربيع
ليبيا
انتقادات حادة لترامب بسبب طبع اسمه على «شيكات المساعدات»
اقتصاد
ميسي يهدد ويصعد: إذا أردتم بقائي في برشلونة فليرحل الرئيس
رياضة عالمية
«عدل الوفاق» تؤكد هروب 401 نزيل من سجن صرمان
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حيلة سهلة لمضاعفة فوائد اللوز