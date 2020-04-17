ألمانيا تعلن أن فيروس «كورونا» بات تحت السيطرة

طبيبة تجري فحص «كورونا» لسيدة في موقف سيارات في غروس غيراو الألمانية، 9 مارس 2020 (أ ف ب)

أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان أن وباء فيروس «كورونا المستجد» بات تحت السيطرة ويمكن إدارته في البلاد.

وقال شبان في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: «يمكننا الآن القول إن الأمر نجح؛ نجحنا في الانتقال من زيادة حيوية إلى زيادة مستقرة، ومعدلات الإصابة انخفضت بشكل كبير»، موضحا أن ألمانيا أجرت فحوصا لنحو 1.7 مليون شخص للتأكد من مدى إصابتهم بالوباء، حتى الآن، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وأمس الخميس، أظهرت بيانات صادرة عن وكالة ألمانية اتحادية أن كل مصاب بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد بات، ولأول مرّة، ينقل العدوى إلى أقل من شخص، في وقت تستعد أكبر قوة اقتصادية في أوروبا للتخفيف من إجراءات الإغلاق.

وأشارت البيانات الصادرة عن «معهد روبرت كوخ»، وهي وكالة اتحادية معنية بمراقبة الأمراض، أن معدّل العدوى بالفيروس بين شخص وآخر تراجع إلى 0.7 شخص.

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