الصين ترد على انتقادات الرئيس الفرنسي لتعاملها مع وباء «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 أبريل 2020, 10:34 صباحا
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون. (أرشيفية: الإنترنت)

دعت الصين، اليوم الجمعة إلى «الوحدة الدولية» في مواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد» بعد انتقادات وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول إدارة بكين للوباء.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في تصريح نقلته وكالة «فرانس برس»، إنه «من الضروري أن تتحد كل الدول لمكافحة الوباء وكسب الحرب ضد كوفيد-19».

وكان ماكرون قال في تصريحات إلى صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أمس الخميس، «إنه من السذاجة القول إن إدارة الصين للأزمة كانت أفضل من إدارة الدول الغربية». واعتبر أن هناك فجوات بشأن إدارة الصين للأزمة، مضيفا: «من الواضح أن هناك أشياء حدثت ولا نعرفها».

وصباح اليوم الجمعة، أعلنت الصين عن نحو 1300 وفاة إضافية بفيروس «كورونا المستجد» في مقاطعة ووهان، بؤرة تفشي الوباء بعد مراجعتها لأعداد الموتى. وقالت السلطات الصينية إن عملية مراجعة الأعداد جاءت للاشتباه في سوء تقدير للحصيلة الأولية لضحايا الوباء.

وكما ماكرون، ندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الأيام الأخيرة بإدارة بكين للوباء؛ فيما تتوالى النظريات والاتهامات من جانب بعض الدول االغربية حيال المعلومات التي قدمتها بكين حول أصل الفيروس. وتطرح تساؤلات عما إذا كان الفيروس قد ظهر فعلا وسط سوق في ووهان تباع فيه الحيوانات البرية وهي حيّة؟ أم أن الفيروس انتشر نتيجة قيام مختبر صيني باختبارات لا تحترم معايير السلامة حول فيروسات «كورونا» على الخفافيش؟

وفي ظل هذه الاتهامات، خرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تسجل بلاده 28 ألف إصابة بالفيروس، للدفاع عن بكين وحيدا، معتبرا أن تلك الاتهامات تأتي بنتائج عكسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تحقيقات أميركية في تخليق فيروس كورونا بالصين وسر المريض رقم «صفر».. وبكين ترد ...
دولى
مشايخ وأعيان فزان يحذرون من «تغيير ديموغرافي ممنهج» يستهدف المنطقة
ليبيا
العدد 230 من جريدة «الوسط»: تبدل نوعي في مسار الحرب.. وليبيون يقترحون «مسارا ...
ليبيا
أوبك: سوق النفط أمام صدمة تاريخية وقاسية بسبب تراجع الطلب
اقتصاد
لعمامرة يسحب موافقته على تولي رئاسة البعثة الأممية في ليبيا
ليبيا
المركزي يصدر 40 اعتمادا مستنديا بقيمة 56 مليون دولار خلال أسبوع
ليبيا
شركة الكهرباء: أنقذوا محطة جنوب طرابلس
ليبيا
هل يتخلى البنزرتي عن قيادة المنتخب الوطني؟
رياضة محلية
ضبط 4 متهمين في جرائم سرقة بوادي الربيع
ليبيا
انتقادات حادة لترامب بسبب طبع اسمه على «شيكات المساعدات»
اقتصاد
ميسي يهدد ويصعد: إذا أردتم بقائي في برشلونة فليرحل الرئيس
رياضة عالمية
«عدل الوفاق» تؤكد هروب 401 نزيل من سجن صرمان
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حيلة سهلة لمضاعفة فوائد اللوز