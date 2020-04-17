معدل انتقال العدوى بفيروس كورونا يتراجع في ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 أبريل 2020, 09:29 صباحا
مواطن ألماني يضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا. (الإنترنت)

أظهرت بيانات صادرة عن وكالة ألمانية اتحادية أن كل مصاب بفيروس كورونا المستجد في البلاد بات، ولأول مرّة، ينقل العدوى إلى أقل من شخص، في وقت تستعد أكبر قوة اقتصادية في أوروبا للتخفيف من إجراءات الإغلاق.

وأشارت البيانات الصادرة في وقت متأخر أمس الخميس عن «معهد روبرت كوخ»، وهي وكالة اتحادية معنية بمراقبة الأمراض، أن معدّل العدوى بالفيروس بين شخص وآخر تراجع إلى 0.7 شخص، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس»، اليوم الجمعة. 

اقرأ أيضا:  ميركل تنهي فترة الحجر الصحي وتعود إلى مقر المستشارية

وبدأت ألمانيا تقلل من الإجراءات الوقائية المتخذة ضد فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الأربعاء الماضي أنه سيسمح للمتاجر التي تقل مساحتها عن 800 متر مربع بفتح أبوابها مجددًا، على أن تستأنف المدارس نشاطها في الرابع من مايو إذا استمر احتواء وباء «كوفيد-19».

في المقابل، تم تمديد حظر التجمعات الكبيرة مثل البطولات الرياضية والحفلات الموسيقية حتى 31 أغسطس، وفق ما أوردت وثيقة أعدتها ميركل وحكام الولايات الألمانية الـ16.

كما أعلنت ميركل أن السلطات «ستوصي» بوضع كمامات الحماية في وسائل النقل العام وداخل المتاجر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العدد 230 من جريدة «الوسط»: تبدل نوعي في مسار الحرب.. وليبيون يقترحون «مسارا ...
ليبيا
أوبك: سوق النفط أمام صدمة تاريخية وقاسية بسبب تراجع الطلب
اقتصاد
لعمامرة يسحب موافقته على تولي رئاسة البعثة الأممية في ليبيا
ليبيا
المركزي يصدر 40 اعتمادا مستنديا بقيمة 56 مليون دولار خلال أسبوع
ليبيا
شركة الكهرباء: أنقذوا محطة جنوب طرابلس
ليبيا
هل يتخلى البنزرتي عن قيادة المنتخب الوطني؟
رياضة محلية
ضبط 4 متهمين في جرائم سرقة بوادي الربيع
ليبيا
انتقادات حادة لترامب بسبب طبع اسمه على «شيكات المساعدات»
اقتصاد
ميسي يهدد ويصعد: إذا أردتم بقائي في برشلونة فليرحل الرئيس
رياضة عالمية
«عدل الوفاق» تؤكد هروب 401 نزيل من سجن صرمان
ليبيا
يوناتان غراد: أميركا قد تحتاج إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي في ظل فيروس ...
دولى
«آي فون» تعتزم طرح طراز جديد في عز أزمة «كوفيد-19»
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا يعاود فيروس «كورونا» إصابة بعض ممن تعافوا منه؟