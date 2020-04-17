معدل انتقال العدوى بفيروس كورونا يتراجع في ألمانيا

مواطن ألماني يضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا. (الإنترنت)

أظهرت بيانات صادرة عن وكالة ألمانية اتحادية أن كل مصاب بفيروس كورونا المستجد في البلاد بات، ولأول مرّة، ينقل العدوى إلى أقل من شخص، في وقت تستعد أكبر قوة اقتصادية في أوروبا للتخفيف من إجراءات الإغلاق.



وأشارت البيانات الصادرة في وقت متأخر أمس الخميس عن «معهد روبرت كوخ»، وهي وكالة اتحادية معنية بمراقبة الأمراض، أن معدّل العدوى بالفيروس بين شخص وآخر تراجع إلى 0.7 شخص، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس»، اليوم الجمعة.

اقرأ أيضا: ميركل تنهي فترة الحجر الصحي وتعود إلى مقر المستشارية

وبدأت ألمانيا تقلل من الإجراءات الوقائية المتخذة ضد فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الأربعاء الماضي أنه سيسمح للمتاجر التي تقل مساحتها عن 800 متر مربع بفتح أبوابها مجددًا، على أن تستأنف المدارس نشاطها في الرابع من مايو إذا استمر احتواء وباء «كوفيد-19».

في المقابل، تم تمديد حظر التجمعات الكبيرة مثل البطولات الرياضية والحفلات الموسيقية حتى 31 أغسطس، وفق ما أوردت وثيقة أعدتها ميركل وحكام الولايات الألمانية الـ16.



كما أعلنت ميركل أن السلطات «ستوصي» بوضع كمامات الحماية في وسائل النقل العام وداخل المتاجر.