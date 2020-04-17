1290 وفاة إضافية بـ«كورونا» في الصين بعد مراجعة عدد الضحايا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 أبريل 2020, 08:41 صباحا
موظفون يستعدون لتعقيم محطة قطارات ووهان، 24 مارس 2020، (ا ف ب)

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد في الصين اليوم الجمعة، لتشمل 1290 وفاة إضافيّة، بعد مراجعة الأرقام من قبل بلدية ووهان التي سجلت أول ظهور للوباء في نهاية ديسمبر الماضي.

وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات في البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في العالم، إلى 4632 حالة وفق هذه الأرقام الجديدة، كما ترتفع حصيلة الوفيات في مدينة ووهان وحدها بنسبة 50 % إلى 3869، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

توفوا في بيوتهم
وفي بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت بلدية المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة أخضعوا للحجر منذ نهاية يناير، أن بعض المرضى توفوا في أوج الوباء في بيوتهم بسبب عدم قدرة المستشفيات على التكفل بهم.

لذلك لم يكن هؤلاء محتسبين في الإحصاءات الرسمية التي لا تشمل سوى المرضى الذين توفوا في المستشفيات.

وفي هذه الأرقام الجديدة، ارتفع عدد الإصابات أيضا لكن بمقدار 325 فقط ليصبح خمسين ألفا و333 في المدينة الواقعة في وسط الصين، وبذلك تجاوز مجموع الإصابات في جميع أنحاء الصين الثمانين ألفا.

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وتؤكد الصين أنها تمكنت من احتواء المرض إلى حد كبير بينما شككت أصوات بالحصيلة الرسمية التي تنشرها السلطات الصينية.

وفي هذا الإطار، رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أن هناك بعض الغموض في إدارة الصين للوباء، وقال لصحيفة «فايننشال تايمز» إن «هناك أمورا جرت ولا نعرفها على ما يبدو».

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