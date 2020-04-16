تحقيقات أميركية في تخليق فيروس كورونا بالصين وسر المريض رقم «صفر».. وبكين ترد على الاتهامات

عامل في مستشفى بمدينة ووهان، الصين، 10 مارس 2020 (أ ف ب)

وسط حالة ذعر تجتاح العالم جراء فيروس كورونا المستجد، قال مسؤولون في الاستخبارات والأمن القومي الأميركي، إن الحكومة الأميركية تواصل التحقيق فيما إذا كان فيروس كورونا قد تم تخليقه داخل مختبر صيني، وليس في سوق رطبة للحوم والأسماك، وفقًا لمصادر مُتعددة مطلعة على الأمر.

وأضاف مسؤول استخباراتي مطلع أن «نظرية مسؤولي الاستخبارات الأميركية الذين يحققون في نشأة فيروس كورونا في وسط الجائحة القاتلة الحالية، هي أن الفيروس نشأ في مختبر في الصين، وتم إطلاقه عن طريق الخطأ إلى الجمهور»، بحسب CNN.

معلومات حساسة

وقالت مصادر أخرى إن الاستخبارات الأميركية «لم تكن قادرة على تأكيد النظرية، لكنها تحاول تمييز ما إذا كان شخص ما مُصابًا في المختبر من خلال حادث أو سوء التعامل مع المواد، وربما أصاب آخرين».

ولا تعتقد الولايات المتحدة أن الفيروس كان مرتبطًا بأبحاث الأسلحة البيولوجية، وأشارت إلى أن «مجتمع الاستخبارات يستكشف أيضًا مجموعة من النظريات الأخرى المتعلقة بأصل الفيروس، كما هو الحال عادة في الحوادث البارزة»، وفقًا لمصدر استخباراتي.

وتراجع الاستخبارات الأميركية «مجموعة المعلومات الحساسة حول الصين»، وفقا لمصدر استخباراتي، وذلك خلال تتبعهم الفرضية.

واعترف رئيس الأركان المشتركة مارك ميلي هذا الأسبوع أن الاستخبارات الأميركية «تلقي نظرة فاحصة» على ذلك. وقال ميلي للصحفيين يوم الثلاثاء: «أود فقط أن أقول، في هذه المرحلة، إنه غير حاسم على الرغم من أن وزن الأدلة يبدو أنه يشير إلى أنه حقيقي، لكننا لا نعرف على وجه اليقين».

ولدى سؤاله عن المعلومات الاستخباراتية، التي نشرتها «ياهو وفوكس نيوز» لأول مرة، قال الرئيس دونالد ترامب الأربعاء، إن الولايات المتحدة «تجري فحصًا دقيقًا للغاية لهذا الوضع الرهيب الذي حدث»، لكنه رفض مناقشة ما قيل له عن النتائج.

وهذه النظرية في صدارة اهتمامات مسؤولي إدارة ترامب الذين يعتقدون أن الصين «مخطئة في انتشار الفيروس، بسبب جهودهم الأولية للتغطية على شدته». وذكرت CNN في وقت سابق أن الحكومة الصينية رفضت هذه النظرية، وألقى العديد من الخبراء الخارجيين بظلال من الشك على الفكرة.

برقيات دبلوماسية

ونشرت صحيفة «واشنطن بوست» عن برقيات لوزارة الخارجية الأميركية في 2018، التي أظهرت مخاوف بشأن سلامة إدارة معهد ووهان لعلم الفيروسات البيولوجية. وعندما سُئل عن تلك البرقيات، لم يرفض وزير الخارجية بومبيو - الذي أطلق على فيروس التاجي فيروس ووهان – ما ورد في هذه الرسائل، أو قال إنها تُظهر أي ارتباط مشروع بفيروس كورونا.

وقال بومبيو هذا الأسبوع: «لم يمنح الحزب الشيوعي الصيني الأميركيين حق الوصول عندما كنا بحاجة إليه في تلك النقطة الأكثر دقة في البداية... ثم نعلم أن لديهم هذا المختبر. نعرف عن الأسواق الرطبة. نحن نعلم أن الفيروس نفسه نشأ في ووهان، لذلك كل هذه الأشياء تتحد معًا. لا يزال هناك الكثير لا نعرفه، وهذا ما كان يتحدث عنه الرئيس اليوم. نحتاج إلى معرفة إجابات لهذه الأشياء».

وقال بعض المسؤولين إن «الولايات المتحدة تنوي أن تجعل الصين تدفع الثمن، لكنهم يدركون أنهم يجب أن يكونوا حريصين على عدم إلحاق ضرر بالصين قبل السيطرة على الوباء، وحتى الحصول على مزيد من المعلومات حول تخليقه».

المريض رقم صفر

وأفادت قناة «فوكس نيوز» التلفزيونية المحافظة، في تقرير، بأن «المريض رقم صفر»، الذي أصيب بالفيروس، كان يعمل في مختبر معهد الفيروسات في ووهان. وحسب مصادر «مطلعة على تفاصيل الإجراءات المبكرة للحكومة الصينية وعلى الوثائق ذات الصلة»، فإن موظف المختبر أصيب عن طريق الخفافيش. واتهم التقرير الصين بـ«القيام بأكبر عملية مكلفة في التاريخ لإخفاء الأدلة».

بكين ترد

في مقابل كل ذلك، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان اليوم الخميس، إن منظمة الصحة العالمية «أعلنت أنها لم تجد أي دليل على أن فيروس كورونا، الذي تسبب في إصابة ما يربو على مليوني شخص في أنحاء العالم، أُنتج في أحد المعامل».

وجاءت تصريحات جيان ردا على سؤال بشأن الاتهامات بأن فيروس كورونا تم تخليقه في أحد المعامل في مدينة ووهان بوسط الصين، التي بدأ منها التفشي في نهاية العام الماضي. وقال تشاو للصحفيين خلال إفادة صحفية يومية في بكين إن مسؤولي منظمة الصحة «قالوا مرارا إنه لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا المستجد تم تخليقه معمليا».