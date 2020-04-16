«فرانس برس»: أكثر من 140 ألف وفاة بـ«كورونا» في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أبريل 2020, 08:31 مساء
صورة تعبيرية عن فيروس «كورونا» المستجد.

تخطت حصيلة وفيات فيروس «كورونا» المستجد في العالم 140 ألفًا، نحو ثلثيها في أوروبا، وفق حصيلة أعدتها وكالة «فرانس برس» استنادًا إلى مصادر رسمية، اليوم الخميس.

وبلغ إجمالي الوفيات بـ«كوفيد-19» منذ أول ظهور للوباء في الصين في ديسمبر الماضي، 140902 حالة في العالم، بينها 92900 حالة في أوروبا من أصل مليون و82135 إصابة.

وفي الولايات المتحدة، البلد الأكثر تسجيلا لوفيات «كوفيد-19»، بلغت الحصيلة 31590 حالة وفاة، تليها إيطاليا مع 22170 حالة، ثم إسبانيا مع 19130 وفاة، ثم فرنسا مع 17920 حالة وبريطانيا مع 13920 وفاة.

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