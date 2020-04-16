نيويورك: تمديد إغلاق الولاية حتى 15 مايو في مواجهة وباء كورونا

حاكم نيويورك أندرو كومو في مؤتمر صحفي. (أرشيفية: أ ف ب)

أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو، الخميس، تمديد الإغلاق في الولاية حتى 15 مايو، ولكن فيما استعرض بيانات تشير إلى تحسن الظروف، فإنّه أضاف أنّه «علينا مواصلة القيام بما نفعله».

وقال كومو في الإحاطة الصحفية اليومية «أود أن أرى نسب الإصابات تنخفض أكثر»، لافتاً إلى أنّ 606 أشخاص توفوا جراء الإصابة بكوفيد-19 في الولاية، في أدنى حصيلة في عشرة أيام، ووفق «فرانس برس».

في السياق نفسه، بلغت غرين وود، أكبر مقبرة في نيويورك، طاقتها الاستيعابية القصوى بعد ارتفاع عمليات حرق الجثث بأكثر من الضعفين، وازدياد عمليات الدفن خمسة أضعاف، مع تدفق جثامين ضحايا وباء كوفيد-19.

كانت المقابر استعدت لاستقبال عدد كبير من الموتى خلال وباء إيبولا بين عامي 2013 و2016، لكن الولايات المتحدة نجت منه.

ووصلت موجة وباء كوفيد-19 في الأسبوع الثالث من شهر مارس إلى المقبرة الواقعة في بروكلين والتي تم إنشاؤها في العام 1838 لتصبح من أجمل المقابر في المدينة، إذ تمتد فوق 193 هكتارًا وتطل على خليج نيويورك، وفيها يرقد الموسيقي ليونارد برنشتاين والرسام جان ميشيل باسكيات.

30 ألف وفاة

وتخطّت وفيات كوفيد-19 في الولايات المتّحدة 30 ألفا الخميس، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز. وبحسب الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، توفي بالوباء 30990 شخصا في الولايات المتحدة منذ بدء الجائحة.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تسجيلا للوفيات بكوفيد-19 أمام إيطاليا (21645 وفاة) وإسبانيا (19130 وفاة) وفرنسا (17167 وفاة).

المعركة مستمرة

ورجح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب مساء الأربعاء، أن تكون الولايات المتحدة قد «اجتازت ذروة» تفشي وباء «كوفيد-19»، مشيرا إلى أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيا، الخميس، يعلن فيه «التوجيهات» التي ستحكم عملية «إعادة فتح» الاقتصاد الأكبر في العالم.

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطورات فيروس «كورونا» المستجد في البلاد إنه «من الواضح أن استراتيجيتنا الشرسة تؤتي ثمارها»، مشدّدًا على أن «المعركة مستمرة، لكن البيانات تشير إلى أننا على الصعيد الوطني تجاوزنا الذروة في عدد الإصابات الجديدة».

وأضاف: «هذه التطورات المشجّعة وضعتنا في موقع قوي جدا لوضع اللمسات الأخيرة على التوجيهات التي ستحكم إعادة فتح بلدنا»، مشيرًا إلى أنه سيعلن هذه التوجيهات خلال مؤتمر صحفي يعقده اليوم الخميس.