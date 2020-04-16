بريطانيا تمدد إجراءات الحجر لثلاثة أسابيع على الأقل للحد من انتشار «كورونا»

فتاة ترتدي كمامة في أحد شوارع العاصمة البريطانية لندن (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، تمديد إجراءات الحجر المتخذة في 23 مارس «لثلاثة أسابيع على الأقل»، في سياق محاولاتها للحد من تفشي وباء كوفيد-19.

ووفق «فرانس برس»، قال وزير الخارجية دومينيك راب الذي يتولى مهام رئيس الوزراء بوريس جونسون منذ إصابته بالفيروس، إنّه يتوجب تمديد الإجراءات الحالية لمدة «ثلاثة أسابيع على الأقل».

حصيلة وفيات

وبعد عدة أيام شهدت تراجعاً في الأرقام، سجّل الخميس ارتفاعا بمئة وفاة عن يوم الأربعاء. وتظهر أحدث البيانات أيضا أنّ عدد الذين أثبتت الفحوص الطبية إصابتهم بالفيروس تخطى المئة ألف.وأظهرت بيانات وزارة الصحة البريطانية، الخميس، وفاة 861 شخصا إضافيا في المستشفيات جراء الإصابة بكوفيد-19، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 13729.

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون صرح، الأحد، بأنّ بلاده «ستهزم» فيروس «كورونا المستجد» في رسالة مصورة نشرها موقع الحكومة فيما يغادر المستشفى بعد تلقيه علاجًا مكثفًا من الوباء.

وقال الزعيم البالغ من العمر 55 عامًا، وهو جالس ويرتدي بدلة وربطة عنق: «سنهزم فيروس كورونا وسنهزمه معًا»، متابعًا: «على الرغم من أن القتال لم ينتهِ بعد، إلا أننا نحرز الآن تقدمًا في هذه المعركة الوطنية المذهلة».