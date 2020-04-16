«كورونا» يقتل أكثر من 30 ألفا في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أبريل 2020, 04:51 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أرشيفية: الإنترنت)

تخطّت وفيات كوفيد-19 في الولايات المتّحدة 30 ألفا الخميس، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

وبحسب الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، توفي بالوباء 30990 شخصا في الولايات المتحدة منذ بدء الجائحة، وفق «فرانس برس».

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تسجيلا للوفيات بكوفيد-19 أمام إيطاليا (21645 وفاة) وإسبانيا (19130 وفاة) وفرنسا (17167 وفاة).

المعركة مستمرة
ورجح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب مساء الأربعاء، أن تكون الولايات المتحدة قد «اجتازت ذروة» تفشي وباء «كوفيد-19»، مشيرا إلى أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيا، الخميس، يعلن فيه «التوجيهات» التي ستحكم عملية «إعادة فتح» الاقتصاد الأكبر في العالم.

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطورات فيروس «كورونا» المستجد في البلاد إنه «من الواضح أن استراتيجيتنا الشرسة تؤتي ثمارها»، مشدّدًا على أن «المعركة مستمرة، لكن البيانات تشير إلى أننا على الصعيد الوطني تجاوزنا الذروة في عدد الإصابات الجديدة».

وأضاف: «هذه التطورات المشجّعة وضعتنا في موقع قوي جدا لوضع اللمسات الأخيرة على التوجيهات التي ستحكم إعادة فتح بلدنا»، مشيرًا إلى أنه سيعلن هذه التوجيهات خلال مؤتمر صحفي يعقده اليوم الخميس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البحرية الأميركية: زوارق إيرانية تنفذ مناورات استفزازية قرب بوارج أميركية
دولى
هل يتخلى البنزرتي عن قيادة المنتخب الوطني؟
رياضة محلية
ضبط 4 متهمين في جرائم سرقة بوادي الربيع
ليبيا
انتقادات حادة لترامب بسبب طبع اسمه على «شيكات المساعدات»
اقتصاد
بلاتر يلمح بسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر.. ويرشح أميركا أو اليابان
رياضة عالمية
ميسي يهدد ويصعد: إذا أردتم بقائي في برشلونة فليرحل الرئيس
رياضة عالمية
صعوبات في تعيين بديل لسلامة مع عرقلة مرشح الجزائر
ليبيا
«عدل الوفاق» تؤكد هروب 401 نزيل من سجن صرمان
ليبيا
يوناتان غراد: أميركا قد تحتاج إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي في ظل فيروس ...
دولى
«الدولية للطاقة» تتوقع انهيارا تاريخيا للطلب على النفط في 2020
اقتصاد
الصحة العالمية: «لا وقت نضيعه» و«الهم الوحيد» إنقاذ الأرواح من الوباء
دولى
«آي فون» تعتزم طرح طراز جديد في عز أزمة «كوفيد-19»
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا يعاود فيروس «كورونا» إصابة بعض ممن تعافوا منه؟