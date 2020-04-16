«كورونا» يقتل أكثر من 30 ألفا في أميركا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أرشيفية: الإنترنت)

تخطّت وفيات كوفيد-19 في الولايات المتّحدة 30 ألفا الخميس، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

وبحسب الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، توفي بالوباء 30990 شخصا في الولايات المتحدة منذ بدء الجائحة، وفق «فرانس برس».

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تسجيلا للوفيات بكوفيد-19 أمام إيطاليا (21645 وفاة) وإسبانيا (19130 وفاة) وفرنسا (17167 وفاة).

المعركة مستمرة

ورجح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب مساء الأربعاء، أن تكون الولايات المتحدة قد «اجتازت ذروة» تفشي وباء «كوفيد-19»، مشيرا إلى أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيا، الخميس، يعلن فيه «التوجيهات» التي ستحكم عملية «إعادة فتح» الاقتصاد الأكبر في العالم.

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطورات فيروس «كورونا» المستجد في البلاد إنه «من الواضح أن استراتيجيتنا الشرسة تؤتي ثمارها»، مشدّدًا على أن «المعركة مستمرة، لكن البيانات تشير إلى أننا على الصعيد الوطني تجاوزنا الذروة في عدد الإصابات الجديدة».

وأضاف: «هذه التطورات المشجّعة وضعتنا في موقع قوي جدا لوضع اللمسات الأخيرة على التوجيهات التي ستحكم إعادة فتح بلدنا»، مشيرًا إلى أنه سيعلن هذه التوجيهات خلال مؤتمر صحفي يعقده اليوم الخميس.