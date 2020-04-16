وفيات «كورونا» في بريطانيا تقترب من 14 ألفا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أبريل 2020, 04:19 مساء
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أرشيفية: الإنترنت)

أظهرت بيانات وزارة الصحة البريطانية، الخميس، وفاة 861 شخصا إضافيا في المستشفيات جراء الإصابة بكوفيد-19، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات 13729.

وبعد عدة أيام شهدت تراجعاً في الأرقام، سجّل الخميس ارتفاعا بمئة وفاة عن يوم الأربعاء. وتظهر أحدث البيانات أيضا أنّ عدد الذين أثبتت الفحوص الطبية إصابتهم بالفيروس تخطى المئة ألف.

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون صرح، الأحد، بأنّ بلاده «ستهزم» فيروس «كورونا المستجد» في رسالة مصورة نشرها موقع الحكومة فيما يغادر المستشفى بعد تلقيه علاجًا مكثفًا من الوباء.

وقال الزعيم البالغ من العمر 55 عامًا، وهو جالس ويرتدي بدلة وربطة عنق: «سنهزم فيروس كورونا وسنهزمه معًا»، متابعًا: «على الرغم من أن القتال لم ينتهِ بعد، إلا أننا نحرز الآن تقدمًا في هذه المعركة الوطنية المذهلة».

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