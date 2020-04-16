«فرانس برس»: وفاة أكثر من 90 ألف شخص في أوروبا بسبب فيروس «كورونا المستجد»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أبريل 2020, 02:07 مساء

أودى وباء «كوفيد-19»، المعروف بـ«كورونا المستجد»، بحياة أكثر من 90 ألف شخص في أوروبا أي أكثر من 65% من الوفيات في العالم، بحسب حصيلة لوكالة «فرانس برس» استنادا إلى مصادر رسمية.

ومع عدد وفيات بتسعين ألفا و180 من أصل مليون و47 ألفا و279 إصابة تبقى أوروبا القارة الأكثر تضررا بفيروس «كورونا المستجد» الذي أودى بحياة 137499 شخصا في العالم. وتعد إيطاليا (21645 وفاة) وإسبانيا (19130 وفاة) البلدين الأوروبيين الأكثر تضررا تليهما فرنسا (17167 وفاة) وبريطانيا (12868 وفاة).

وفي العالم جرى تسجيل ما لا يقل عن مليونين و83 ألفا و551 إصابة، وهو رقم لا يعكس سوى جزء من عددها الحقيقي، لأن بعض الدول لا تفحص سوى الحالات الخطيرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتقادات حادة لترامب بسبب طبع اسمه على «شيكات المساعدات»
اقتصاد
بلاتر يلمح بسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر.. ويرشح أميركا أو اليابان
رياضة عالمية
ميسي يهدد ويصعد: إذا أردتم بقائي في برشلونة فليرحل الرئيس
رياضة عالمية
صعوبات في تعيين بديل لسلامة مع عرقلة مرشح الجزائر
ليبيا
«عدل الوفاق» تؤكد هروب 401 نزيل من سجن صرمان
ليبيا
يوناتان غراد: أميركا قد تحتاج إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي في ظل فيروس ...
دولى
«الدولية للطاقة» تتوقع انهيارا تاريخيا للطلب على النفط في 2020
اقتصاد
الصحة العالمية: «لا وقت نضيعه» و«الهم الوحيد» إنقاذ الأرواح من الوباء
دولى
«آي فون» تعتزم طرح طراز جديد في عز أزمة «كوفيد-19»
علوم وتكنولوجيا
حفل هاني شاكر «لايف» على قناة وزراة الثقافة المصرية
ثقافة وفن
اليابان تقدم للمتزوجين شققا للتصدي لخطر «الطلاق الوبائي»
منوعات
نوال الزغبي تغني تتر «سلطانة المعز» لغادة عبدالرازق
ثقافة وفن
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تايلاند تحمي المواليد الجدد بواقيات للوجه