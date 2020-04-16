منظمة الصحة العالمية تحذر من أن 50% الإصابات بـ«كورونا» في العالم سجلت بأوروبا

حذر مدير فرع أوروبا في منظمة الصحة العالمية، الخميس، من أن هذه القارة تبقى «في عين الإعصار» بالنسبة لتفشي فيروس «كورونا المستجد» بالرغم من «مؤشرات مشجعة» في بعض الدول.

وقال هانس كلوغي خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت عقده في كوبنهاغن إنه بالرغم من «رصد مؤشرات مشجعة في الأسابيع الأخيرة على صعيد الأرقام في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وسويسرا، فإن عدد الحالات المعلنة خلال الأيام العشرة الأخيرة في أوروبا تضاعف تقريبا ليقارب المليون»، مضيفًا: أن «هذا يعني أن نحو 50% من الإصابات بفيروس (كوفيد-19) مسجلة في هذه المنطقة».