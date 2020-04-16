نحو 2600 وفاة بـ«كورونا» خلال يوم في أميركا

ولاية نيويورك التي تشهد أكبر معدل انتشار للوباء في العالم، (أرشيفية: الإنترنت)

سجّلت الولايات المتّحدة وفاة نحو 2600 شخص جراء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجّلها بلد في العالم، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة أمس الأربعاء، أن الوباء حصد أرواح 2569 شخصا في أميركا خلال يوم واحد، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 28 ألفا و328 وفاة، كما أن الحصيلة اليومية القياسية السابقة لضحايا الفيروس سجلت أيضا قبل يوم واحد في الولايات المتّحدة، وبلغت 2228 وفاة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

أكثر من 637 ألف مصاب

وفي نهاية الأسبوع الماضي أصبحت أميركا البلد الأول عالمياً من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الوباء الفتّاك، كما تحتل المرتبة الأولى عالمياً في عدد المصابين بالوباء، والذين تخطى عددهم 637 ألف مصاب، علماً بأنّ نحو 3.2 ملايين شخص تقريبا في هذا البلد خضعوا حتى اليوم لفحص مخبري للتثبّت مما إذا كانوا مصابين بالفيروس أم لا.

ومع أنّ نيويورك لا تزال أكبر بؤرة للوباء في الولايات المتحدة، إلا أنّ تفشي الوباء فيها آخذ في التباطؤ، وأعداد المصابين الذين تستدعي حالاتهم نقلهم إلى مستشفيات الولاية لا تنفكّ تتراجع.

ومساء الأربعاء، رجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنّ الولايات المتحدة اجتازت ذروة تفشّي الوباء، مشيرا إلى أنّه سيعقد مؤتمراً صحافياً الخميس يعلن فيه عن التوجيهات التي ستحكم عملية إعادة فتح الاقتصاد الأكبر في العالم.

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وقال ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطورات فيروس كورونا المستجدّ في البلاد إنّه «من الواضح أنّ استراتيجيتنا الشرسة تؤتي ثمارها»، مشدّدا على أنّ «المعركة مستمرة لكن البيانات تشير إلى أنّنا، على الصعيد الوطني، اجتزنا الذروة في عدد الإصابات الجديدة».