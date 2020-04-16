ترامب يهدد بتعليق عمل الكونغرس لإقرار تعييناته

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أبريل 2020, 01:37 صباحا
ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض بشأن تطورات «كورونا» في أميركا، 15 أبريل 2020. (فرانس برس)

هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الأربعاء، بتعليق عمل الكونغرس إذ لم يقر مجلس الشيوخ التعيينات التي أرسلها إليه ولم يصوت عليها أعضاؤه بعد، مؤكدًا أن الدستور يسمح له بتعليق عمل السلطة التشريعية وإقرار هذه التعيينات بنفسه، وهو أمر لم يسبق لرئيس في تاريخ الولايات المتحدة أن فعله.

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطورات فيروس «كورونا» المستجدّ في البلاد «سأمارس صلاحياتي الدستورية في تعليق عمليق الكونغرس بمجلسيه»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأرجأ مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون لغاية الرابع من مايو كل جلساته العامة بسبب جائحة «كوفيد-19»، لكنه يجتمع بانتظام في جلسة «إجرائية» لا يشارك فيها سوى عدد قليل من أعضائه. وعلى الرغم من أن هذه الجلسات تتيح تسيير عمل المجلس إلا أن أيّ نص يصدر عنها لا بد وأن يتم إقراره بالإجماع، وهو أمر يتطلب موافقة الأقلية الديموقراطية عليه.

وأضاف ترامب «الدستور ينص على آلية تتيح للرئيس إقرار تعيينات في مثل هذه الظروف. يجب على مجلس الشيوخ القيام بواجبه والتصويت على المرشحين وإلا عليه أن يعلق رسميًا» كل جلساته، بما فيها الجلسات «الإجرائية لكي أتمكن من القيام» بهذه التعيينات.

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