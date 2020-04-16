ترامب يرجح أن تكون أميركا اجتازت ذروة تفشي «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أبريل 2020, 12:27 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أرشيفية: الإنترنت)

رجح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب مساء الأربعاء، أن تكون الولايات المتحدة قد «اجتازت ذروة» تفشي وباء «كوفيد-19»، مشيرًا إلى أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا الخميس يعلن فيه عن «التوجيهات» التي ستحكم عملية «إعادة فتح» الاقتصاد الأكبر في العالم.

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطورات فيروس «كورونا» المستجد في البلاد إنه «من الواضح أن استراتيجيتنا الشرسة تؤتي ثمارها»، مشدّدًا على أنّ «المعركة مستمرة لكن البيانات تشير إلى أننا، على الصعيد الوطني، تجاوزنا الذروة في عدد الإصابات الجديدة».

وأضاف «هذه التطورات المشجّعة وضعتنا في موقع قوي جدًا لوضع اللمسات الأخيرة على التوجيهات التي ستحكم إعادة فتح بلدنا»، مشيرًا إلى أنه سيعلن هذه التوجيهات خلال مؤتمر صحفي يعقده الخميس.

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