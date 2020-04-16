انتهاء صلاحية التفويض الممنوح لغانتس لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أبريل 2020, 12:17 صباحا
غانتس ونتانياهو: صورة مركبة (أرشيفية: إنترنت)

انتهت فجر الخميس، صلاحية التفويض الذي منحه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، إلى بيني غانتس لتشكيل حكومة ائتلافية مع منافسه الأبرز رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، لكنّ المفاوضات بين الطرفين لا تزال مستمرة.

وكان الطرفان حصلا فجر الثلاثاء على تمديد لـ48 ساعة كحدّ أقصى لتشكيل ائتلاف حكومي، لكن المهلة انتهت في الساعة صفر من فجر الخميس ولم يتوصلا لاتفاق على الرغم من أن المفاوضات لا تزال مستمرة بينهما، حسب وكالة «فرانس برس».

وأكد مصدر في الرئاسة الإسرائيلية لـ«فرانس برس» انتهاء صلاحية تفويض الجنرال بيني غانتس.

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