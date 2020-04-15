«فرانس برس»: 130 ألف وفاة بـ«كوفيد-19» في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أبريل 2020, 08:33 مساء
الطاقم الطبي يبدأ نوبة عمله في مستشفى بالولايات المتحدة الأمريكية خلال جائحة فيروس كورونا، 12 أبريل 2020. (رويترز)

أوقع فيروس كورونا المستجد أكثر من 130 ألف وفاة في العالم، أكثر من ثلثيها في أوروبا، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية عند الساعة 18,00 ت غ من يوم الأربعاء.

وفي المجموع بلغ عدد وفيات الوباء في العالم منذ أول ظهور له في الصين فيديسمبر، 131319 حالة من أصل مليونين و29 ألفا و917 إصابة مؤكدة، بينها 88716 في أوروبا من أصل مليون و32 ألفاو227 إصابة في القارة التي تعد الأكثر تضررا من الفيروس، بحسب «فرانس برس».

أما في الولايات المتحدة فبلغ عدد الوفيات 26950 حالة، تليها إيطاليا مع 21645 حالة، وإسبانيا مع 18579 حالة، ثم فرنسا مع 17167 حالة.

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