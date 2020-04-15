الشرطة الفرنسية تقتل رجلا هاجم عناصرها شمالي باريس

قوات الشرطة الفرنسية. (أرشيفية)

ذكر مصدر بالشرطة الفرنسية إن قوات الأمن قتلت بالرصاص رجلا هاجم أفرادها بسكين في مدينة لا كورنوف شمالي باريس يوم الأربعاء.

وأضاف المصدر أن الهجوم وقع في حوالي الساعة 1430 بتوقيت جرينتش عندما كان أفراد الشرطة في دورية بالدراجات، بحسب «رويترز».