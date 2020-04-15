الشرطة الفرنسية تقتل رجلا هاجم عناصرها شمالي باريس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أبريل 2020, 08:28 مساء
قوات الشرطة الفرنسية. (أرشيفية)

ذكر مصدر بالشرطة الفرنسية إن قوات الأمن  قتلت بالرصاص رجلا هاجم أفرادها بسكين في مدينة لا كورنوف شمالي باريس يوم الأربعاء.

وأضاف المصدر أن الهجوم وقع في حوالي الساعة 1430 بتوقيت جرينتش عندما كان أفراد الشرطة في دورية بالدراجات، بحسب «رويترز».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يوناتان غراد: أميركا قد تحتاج إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي في ظل فيروس ...
دولى
«الدولية للطاقة» تتوقع انهيارا تاريخيا للطلب على النفط في 2020
اقتصاد
الصحة العالمية: «لا وقت نضيعه» و«الهم الوحيد» إنقاذ الأرواح من الوباء
دولى
«آي فون» تعتزم طرح طراز جديد في عز أزمة «كوفيد-19»
علوم وتكنولوجيا
حفل هاني شاكر «لايف» على قناة وزراة الثقافة المصرية
ثقافة وفن
اليابان تقدم للمتزوجين شققا للتصدي لخطر «الطلاق الوبائي»
منوعات
نوال الزغبي تغني تتر «سلطانة المعز» لغادة عبدالرازق
ثقافة وفن
حصص الموسيقى في شاحنات متنقلة في زمن كورونا
ثقافة وفن
الوكالة الدولية للطاقة: انهيار تاريخي للطلب على النفط في 2020
اقتصاد
غوتيريس يرد على ترامب: هذا ليس وقت خفض تمويل منظمة الصحة العالمية
دولى
حدث في مثل هذا الشهر.. ذكرى حزينة لقيصر الكرة الليبية.. وتجربة قصيرة للأرجنتينى ...
رياضة محلية
ترامب يعلن إيقاف الدعم المالي لمنظمة الصحة العالمية
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عالم يتوصل لسبب الإصابة بسرطان الثدي