البيت الأبيض: اجتماع لمجموعة السبع عبر الفيديو لبحث التصدي لفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أبريل 2020, 05:21 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أ ف ب)

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيبحث مع بقية قادة دول مجموعة السبع التنسيق الدولي لجهود مكافحة فيروس «كورونا المستجد» في مؤتمر عبر الفيديو سيعقد الخميس.

ويأتي الاجتماع عن بُعد الذي دعا إليه ترامب في أعقاب قمة عبر الفيديو أُجريت الشهر الماضي وفي توقيت لا تزال فيه كبرى الدول الاقتصادية في حالة إغلاق بسبب الجائحة، وفق «فرانس برس».

وقال الناطق باسم البيت الأبيض، جاد دير، إن ترامب دعا إلى عقد الاجتماع «صباح الخميس لتنسيق تصدي الدول لفيروس كورونا». وقال دير إن «مجموعة السبع تعتمد مقاربة شاملة للتصدي للأزمة على مختلف الأصعدة بما فيها الصحة والمالية والمساعدة الإنسانية والعلوم والتكنولوجيا».

وتضم مجموعة السبع بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، التي تتولى هذا العام الرئاسة الدورية للمجموعة. وأعلن البيت الأبيض أن القمة السنوية للمجموعة التي كان من المقرر أن تعقد في واشنطن في يونيو، ستجرى عبر الفيديو.

وكشف البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي بحث الثلاثاء مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون «جهود التغلب على فيروس كورونا وإعادة فتح الاقتصادات العالمية». وقالت الرئاسة الأميركية إن «الزعيمين بحثا أيضًا القمة المرتقبة لقادة مجموعة السبع التي ستعقد عبر الفيديو، وقضايا إقليمية وثنائية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حفل هاني شاكر «لايف» على قناة وزراة الثقافة المصرية
ثقافة وفن
الوكالة الدولية للطاقة: انهيار تاريخي للطلب على النفط في 2020
اقتصاد
غوتيريس يرد على ترامب: هذا ليس وقت خفض تمويل منظمة الصحة العالمية
دولى
حدث في مثل هذا الشهر.. ذكرى حزينة لقيصر الكرة الليبية.. وتجربة قصيرة للأرجنتينى ...
رياضة محلية
ترامب يعلن إيقاف الدعم المالي لمنظمة الصحة العالمية
دولى
في أول مقابلة منذ توليها منصبها الجديد.. ستيفاني ويليامز لقناة «الوسط»: مشكلات ...
ليبيا
مؤسسة النفط: خسائر الإقفالات تجاوزت 4 مليارات.. والإنتاج هبط إلى 80.5 برميل ...
ليبيا
«النهر الصناعي» يعلن عودة المياه إلى منظومة الحساونة سهل الجفارة
ليبيا
حاكم نيويورك يتحدى ترامب: لن أقبل بإنهاء قيود «كورونا» في الولاية إذا أمر الرئيس...
دولى
بالصور: أمطار غزيرة وسيول فى صنعاء باليمن (شاهد)
عربى
«القيادة العامة» تعلن تحرير روماني مختطف من حقل الشرارة منذ يوليو 2018
ليبيا
خبير يطلب إبقاء الملاعب والصالات في ألمانيا مغلقة لـ18 شهرا
منوعات
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عالم يتوصل لسبب الإصابة بسرطان الثدي